Lampičeva in Višnarjeva zanesljivo v izločilne boje

Anamarija Lampič in Katja Višnar sta se brez težav uvrstili v izločilne boje klasičnega šprinta v Falunu.V kvalifikacijah na 1,4 kilometra dolgi progi je Lampičeva vpisala sedmi čas z zaostankom 4,92 sekunde za zmagovalko, domačinko Johanno Hagström, za katero so se zvrstile še tri Švedinje, Američanka Caldwellova in Norvežanka Stensethova. Višnarjeva je zaostala 7,07 sekunde na 12. mestu.

V četrtfinalni skupini bo Lampičeva tekla v drugi skupini v družbi zmagovalke kvalifikacij in Stensethove, v tej skupini so še Therese Johaug, Jessica Diggins in Kerttu Niskanen. Višnarjeva bo tekla v peti skupini, ob njej bodo Linn Svahn, Moa Lundgren, Heidi Weng, Maya Macisaac-Jones in Katri Lylynpera.

V moški konkurenci sta v konkurecni Miha Šimencin Janez Lampič. V izločilnih bojih bo nastopil Šimenc, ki je v kvalifikacijah postavil 18. čas, 5,67 sekund za zmagovalcem, Erikom Valnesom z Norveške. Janez Lampič je izločilne boje na 40. mestu zgrešil za dobri dve sekundi. Šimenc bo v tretji četrtfinalni skupini tekel ob Aleksandru Bolšunovu, Lucasu Chanavatu, Haavardu Solaasu Taugboelu, Viktorju Thornu in Paalu Troeanu Auneju.