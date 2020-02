Lampičeva izpadla v četrtfinalu, zmagi ostali doma

Drugo mesto je osvojila najhitrejša iz kvalifikacij Švedinja Jonna Sundling, tretje pa Švicarka Nadine Fändrich. Še ena Švedinja Linn Svahn, ki je v torek prehitela Lampičevo v sprinterskem seštevku in prevzela vodstvo, je izpadla v polfinalu, a ostaja v rdeči majici vodilne v sprinterskem seštevku. Skandinavka ima zdaj pred zadnjimi štirimi sprinti sezone pred drugouvrščeno Slovenko 17 točk prednosti (449-432). Tretja je Sundlingova s 386 točkami.

V kvalifikacijah je Lampičeva zasedla 16. mesto. V četrtfinalu je tekla v prvi skupini, v konkurenci Norvežank Therese Johaug, Ingvild Flugstad Östberg, Finke Laure Mononen, Švicarke Laurien van der Graaff in glavne konkurentke v boju za rdečo majico Svahnove in se ji ni uspelo prebiti v polfinale, zasedla je četrto mesto. Do polfinala ji je zmanjkalo 29 stotink sekunde. Neposredno sta se v polfinale iz skupine 1 uvrstili vodilna sprinterka sezone in vodilna tekačica sezone Norvežanka Johaugova, potem pa sta obe izpadli v polfinalu in osvojili osmo oziroma deveto mesto. Tekmo je sicer dobila Norvežanka Maiken Caspersen Falla pred Sundlingovo in Fändrichovo.

'Štirje dnevi od Areja naprej so enostavno katastrofa'

"Utrujenost se vleče že odkar smo zapustili Östersund. Enostavno se ne morem regenerirati, noge imam čisto trde, betonske. Poskušali smo vse, z masažo, a očitno ima moje telo dovolj. Želi premor in zato sem se tudi odločila, da jutri ne startam in tako zaključim turnejo. Očitno je bilo preveč zame, vso energijo sem porabila že v Östersundu. Enostavno so tile štirje dnevi od Areja naprej katastrofa,"je Lampičeva povzela današnje dogajanje.

V moški konkurenci so prvih pet mest zasedli Norvežani: prvi je bil Johannes Hoesflot Klaebo, drugi Paal Golberg, tretji pa Erik Valnes. Slovenska tekača Miha Šimencin Janez Lampičse nista prebila skozi kvalifikacije sprinterske preizkušnje. Šimenc, ki je na zadnjem sprintu na Švedskem s sedmim mestom dosegel uvrstitev kariere, je tokrat v kvalifikacijah dosegel 36. čas, Lampič pa 58.

Tekaška karavana bo v nedeljo v Trondheimu končala turnejo zasledovalnima tekmama, žensko na 15 km in moško na 30 km, v finskem Lahtiju pa bosta prihodnji konec tedna tekmi na 10 oziroma 15 kilometrov ter ženska in moška štafeta.