Lampičeva na razdalji tokrat 19., zmaga Digginsovi

Američanka je odlično opravila prvi dve tretjini prve preizkušnje v Dobbiacu, v zadnjem delu pa zadržala prednost in slavila zmago s časom 25:14,5. Druga je bila njena rojakinja Rosie Brennan (+ 14,8), tretja pa ŠvedinjaEbba Andersson (22,2).

Lampičeva je za zmagovalko zaostala minuto in 23 sekund. Slovenska športnica lanskega leta je preizkušnjo začela zadržano. Na 1,7 km je bila šele 26. z zaostankom 19,6 sekunde, na polovici proge pa je pridobila nekaj mest in bila 21. Do konca je nato prehitela še dve tekmici in končala kot 19.

V skupnem seštevku turneje je 24-letnica padla na sedmo mesto in zaostaja 2:21 za Digginsovo, ki ima po novem 20 sekund prednosti pred rojakinjo Brennanovo. Tretja je Švedinja Frida Karlsson, ki zaostaja že minuto in dve sekundi.