Lampičeva peta v Planici, zmagala Švedinja Sundlingova

Katja Višnar je izpadla v polfinalu in bila deveta, v četrtfinalu pa so nastope zaključiliAlenka Čebašek, ki je bila 20., Vesna Fabjan na 29. mestu inJanez Lampič na 27. mestu.

Že tako slabim vremenskim razmeram in dežju se je tik pred polfinalom pridružil še leden dež, zato so morali zaključek prestaviti za dobre pol ure, a so tekmo vseeno pripeljali do konca.

Višnarjeva in Lampičeva sta tekli v drugi polfinalni skupini. Lampičeva je bila ves čas v igri za finale in si ga je izborila na drugem mestu z 0,52 sekunde zaostanka za Kernovo. Višnarjeva je bila z zaostankom 1,26 sekunde peta in se tudi po času ne bi mogla prebiti med najboljšo šesterico finalistk.