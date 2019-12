Lampičeva po zmagi: Opomin v četrtfinalu me je dodatno razjezil in podžgal

Na drugi tekmi novoletne turneje je Norvežanko Maiken Caspersen Falo, olimpijsko zmagovalko sprinta iz Sočija 2014 ter srebrno na OI lani v Pyeongchangu, ugnala po fotofinišu za tri stotinke sekunde ali za pol dolžine stopala. V finalu je bila kar nekaj časa na tretjem mestu."Ko smo šle v drugi krog, sem videla, da sem tretja in vedela sem, da lahko zelo dobro odtečem zadnji del klanca. Šla sem za Fallo, vedela sem, da ne smem biti prva pred finišom, da moram do tja priti iz zavetrja. Porivala sem, poganjala z nogami kot se je dalo, prišla iz ozadja do Falle in ko sem prišla do ciljne črte, sem takoj videla, da sem zmagala. To pač čutiš," je bila Lampičeva do ušes nasmejana po nastopu.

"Ne vem, kaj naj rečem! Samo na smeh mi gre. To je to! Mislim, da sem danes pokazala, da sem dobra in močna. To sem si želela že nekaj let, a očitno pride vse ob svojem času. Res sem verjela v to, da grem korak za korakom. Tako delam že nekaj let, ne smeš prehitevati in tega se držim." V prejšnji sezoni je s Katjo Višnar srebrna na svetovnem prvenstvu na ekipi tekmi. Tokrat je dosegla 28. slovensko zmago v svetovnem tekaškem pokalu, 24 jih ima najboljša Slovenka v zgodovini tega športa Petra Majdič , po dve pa Vesna Fabjan in Lampičeva .

"Tu so stopničke, zelo sem vesela in ponosna sem nase! Po včerajšnjih bolečinah v hrbtu sta mi fizioterapevtki Valentina in Petra pomagali po svojih močeh, mislim da dobro, tako da sem pripravljena. Ne še čisto 100-odstotno, a danes je bilo veliko manj težav kot v soboto." Kvalifikacije so se začele že pred deveto uro in končala jih je šele na 20. mestu. "Zjutraj je bilo zelo mrzlo, bilo pa je tudi zelo zgodaj. Čutila sem, da nisem prava, nisem se dobro ogrela, ni mi bilo vroče. Ni me zeblo, a ni bilo dovolj energije v meni. Ni bilo tistega življenja in že takoj, ko sem prišla v cilj, sem si rekla, oh, tole ni bil ravno najboljši nastop." Od četrtfinala naprej pa se je brez večjih težav uvrščala v nadaljevanje. "Ko prideš iz kvalifikacij je to potem čisto nekaj drugega, igra se začne na novo in to sem imela v glavi. Takoj v četrtfinalu sem videla, da sem zraven in konkurenčna najboljšim."

Tako kot v Planici je tudi tokrat dobila opomin, zaprla in ovirala naj bi Američanko Jessico Diggins, ki pa je iskala pot v zavoju na notranji strani in je bolj ona skušala izriniti Lampičevo kot obratno. "Kar malce me je razjezilo, ko sem dobila opomin, da naj bi ovirala Američanko. To me res zelo podžgalo. Vedno sem jaz tista, ki dobim kakšen opomin ali pa me zaprejo. Res sem bila zelo jezna in sem rekla, da se ne bom dala. Tudi zato sem tekmovala tako, kot sem si zamislila. V četrtfinalu sva bili s Fallo zelo blizu, a nisem tekla na vso moč do konca, rekla pa sem si, da jo bom danes še premagala in to mi je uspelo," je končala Lampičeva.