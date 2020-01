Lampičeva: Upam, da to ne bo postalo samoumevno

"Upam, da vas ne razvajam preveč, da to ne bo postalo že kar samoumevno. Še naprej bo treba delati, pred mano je še veliko stvari. Danes sem zelo zadovoljna z zmago, tega sploh nisem pričakovala. V četrtfinalu sem nato videla, da sem v zaključku res močna," je povedala Anamarija Lampič. Prevzela je tudi vodstvo po točkah na novoletni turneji, ima jih 75 in ima v boju za rdečo majico pred zadnjo nedeljsko tekmo 16 točk prednosti pred drugouvrščeno Rusinjo Natalijo Neprjajevo (59). Dan prej je osvojila 18. mesto na 10 km s skupinskim startom. Tudi v današnjih kvalifikacijah po 12. izidu še ni kazalo na to, da bo še tretjič na najvišji ravni stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, kar ji je pred tem uspelo le pred nekaj dnevi, v Lenzerheideju 29. decembra lani, ter 3. februarja 2017 na generalki pred olimpijskimi igrami v Pyeongchangu. "Včeraj ni bil ravno moj najboljši dan, a tako je. Imaš padce v touru, malce te utrudi. Danes zjutraj se nisem počutila najbolje, tudi v kvalifikacijah sem bila 'zakrčena', a potem je steklo. Super! Fantje in Valentina so poskrbeli za moje smuči, lahko se jim le zahvalim in jim čestitam, ker so bile smuči res vrhunske," je slovensko servisno ekipo pohvalila 24-letnica. Najboljša je bila dvakrat zaporedoma v sprintih na prestižni turneji Tour de ski, ki je največji tekaški dogodek sezone, v kateri ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva. Na njej se sedaj bori za rdečo majico zmagovalke po točkah novoletne turneje, na kateri je skupno napredovala na sedmo mesto. Tekmovalko iz Valburge pri Medvodah, tako kot vse ostale "preživele" na napornem touru, čaka le še nedeljski brutalni vzpon na Alpe Cermis, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov. "Jutri je še zadnja tekma in nato bo konec. Vse sem dala od sebe, potrudila sem se. Tudi jutri bom dala maksimum. Spet imam rdečo majico, jutri grem do prvega sprinta na polno, en krog po stadionu in po tem, ko se proga začne spuščati proti smučišču, se bom malo umirila in si tisti zadnji klanec vzela 'po svoje'," je napovedala Lampičeva.