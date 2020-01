Lampičeva v zaključek sezone kot najboljša sprinterka na svetu

Vodja slovenske ekipe v smučarskem teku Nejc Brodarje na novinarski konferenci povedal, da bodo konec naslednjega tedna nastopili Anamarija Lampič, Vesna Višnar, Katja Višnar, Miha Šimenc, Janez Markun in Luka Markun. Brodar pričakuje štiri dobitnike točk svetovnega pokala, pri dekletih finalni nastop, pri fantih pa polfinale. Konec prejšnjega tedna preizkušnjah na razdaljah v klasični tehniki v Novem Mestu na Češkem slovenska vrsta ni nastopila. Večina je bila na pripravah v Ramsauu, kjer so imeli, kot so povedali na novinarski konferenci, v slabem tednu dni odlične pogoje za vadbo.

"Nemški Oberstdorf bo prihodnje leto prizorišče svetovnega prvenstva. Tekem, ki bodo nekakšna generalka pred največjim tekmovanjem naslednje zime, se že zelo veselim. Tudi zaradi forme, v kateri sem. Pravzaprav lahko rečem, da sem si vedno želela, da bi bila na prvem mestu v seštevku svetovnega pokala. Upam, da bo tako tudi na koncu sezone," je povedala Lampičeva.

"Zelo dobro se počutim, uspehi, ki sem jih dosegla, so velika motivacija za naprej. Ne čutim pritiska, treningi so dobro potekali in želim ohraniti sedanjo raven forme in dosegati čim boljše izide tudi v zadnjem delu zime. Uživam v teh trenutkih in upam, da bo čim dlje tako ostalo, saj sem si vedno želela biti vodilna v svetovnem pokalu,"si je zaželela Lampičeva.

'Imam občutek, da bo en, dva, tri konec sezone'

V Dresdnu so ji na svoji prejšnji tekmi trebušne viroza in težave z grlom preprečili nastop 12. marca na ekipni tekmi, dan prej je na posamični tekmi zasedla drugo mesto. Tri dni je potem počivala.

"Nato sem v Ramsauu na šestdnevnih pripravah obnovila bazično pripravo. Malo sem zato utrujena, toda do tekme je še nekaj dni za počitek. Sezona pa se odvija zelo hitro in imam občutek da bo en, dva, tri konec sezone," je menila Lampičeva.

Brodar: Uspehi so lepa popotnica in dokaz, da dobro delamo

Tekme v Oberstdorfu bodo zadnje v tem delu Evrope v tej sezoni, nato pa bodo po premoru za državna prvenstva tekmovali le še v Skandinaviji in v Severni Ameriki, kanadski Canmore bo med 20.in 22. marcem prizorišče zaključka sezone.

"Mislim, da bomo lahko zadržali rdečo majico. Toda gremo tekmo po tekmo, ekipa deluje sproščeno in je dobro pripravljena. Za sabo moramo pustiti prejšnje tekme, pred nami so že naslednje. A gotovo so uspehi Lampičeve in ostalih v tej zimi lepa popotnica in dokaz, da dobro delamo,"je zadovoljen Brodar.

Sproščena Fabjanova po presenečenje

Miha Šimenc je priznal, da ga čaka še en preskok, da nastopi v finalu svetovnega pokala. Zaveda pa se, da ga za to verjetno čaka še kar nekaj dela. Janez Lampičpa upam, da se bo čim prej priključil zadnjim dosežkom Šimenca.

"Po novoletni turneji sem obležala in do Dresdna naredila le dva treninga na smučeh. Potem sem bila na pripravah v Planici. Vem, da nihče ne pričakuje veliko od mene. Zato bom nastopila sproščeno, rezultati Lampičeve in ostalih pa so lep dokaz, da v ekipi dobro delamo," pa je povedala Vesna Fabjan, bronasta na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju.