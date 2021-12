Lampičeva vesela prvih stopničk v sezoni: Forma se počasi stopnjuje

To je bila 'vojna živcev', ki jo je najboljša slovenska športnica lanskega leta in obenem zmagovalka sprintov svetovnega pokala v prejšnji sezoni (zlahka) obrnila sebi v prid, tako da je v razburljivem zaključku tretjega sprinta prišla do svojih prvih stopničk v olimpijski sezoni.

Brez prekomernega naprezanja je v začetku finalnega teka vzpostavila avtoriteto na stezi v Davosu in morala na koncu, ob prečkanju ciljne črte, priznati premoč zgolj Švedinji Maji Dahlqvist in domači ljubljenki Nadine Fähndrich. "Kar vriskala bi od zadovoljstva po tem rezultatu. Več kot očitno je, da sem na pravi poti. Na tej tekmi konkretno sem dala vse od sebe in dosegla svoj maksimum. Tokrat sta bili Maja in Nadine za malenkost močnejši na zadnjem vzponu, toda nič ne de, pred nami je še dobršen del sezone, ki bo prinesel še marsikaj zanimivega," je po osvojenem tretjem mestu v Davosu dejala presrečna Lampičeva.