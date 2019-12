Lampičeva z bolečinami do 18. mesta, Johaugovi nova zmaga

Po najboljšem rezultatu s posamičnim štartom na razdalji v prosti tehniki je Lampičeva za uradno spletno stran SZS povedala:"Zbudila sem se z bolečinami v vratu zaradi včerajšnjega padca. A bila sem zelo presenečena nad današnjo tekmo. Res sem šla zelo hitro, tempo sem držala čez celo progo in to je en super rezultat za mene na 10 kilometrov."

Po šprintu je v Davosu je bila na sporedu še tekma na 10 kilometrov v prosti tehniki. Na štartu sta bili dve Slovenki, Anamarija Lampič in Alenka Čebašek . Lampičeva, ki je čutila posledice padca na ciljni ravnini na sobotni sprinterski tekmi, je začela v sebi znanem slogu, bolj počasi, nato pa je iz metra v meter stopnjevala ritem in se prebila do končnega 18. mesta. Za letos neporaženo na razdalji, Therese Johaug , je zaostala minuto in 47 sekund, do prve petnajsterice, kjer je v Ruki že bila, ji je zmanjkalo 10 sekund. Druga je bila še ena Norvežanka, Heidi Weng , ki je zaostala pol minute, tretja pa Američanka Jessica Diggins z zaostankom 36 sekund. Čebaškova je s tremi minutami zaostanka končala na 59. mestu.

Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance je takole ocenil nastopa: "Za Ano je dober nastop, sploh glede na to, da je bila to drsalna tehnika. Vedno se lahko sprašujemo, če, če, če. Ana kaže konstantno formo. To je njen najboljši začetek sezone, je pa tudi tekmovalka, ki z več nastopi formo še nekoliko dvigne. Samo s pozitivo lahko zremo naprej na naslednje tekme. Alenka se je odločila, da letos nekaj več treninga opravi doma, da je to prehodna sezona, po kateri se bo odločila o svojih nadaljnih korakih. Dolgo je bila zraven, letos velikega tekmovanja ni in jo popolnoma razumem. Rezultati trenutno ne kažejo tako, a verjamem, da bo z nekaj dodatnimi tekmami prišla v ritem in se bo tudi njena forma še dvignila."