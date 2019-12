Lampičeva v Davosu do polfinala, zmaga Svahnovi

V izločilnih bojih sta bila uspešna dva slovenska tekmovalca, Anamarija Lampič in Miha Šimenc , Od številčne slovenske ženske zasedbe je s kvalifikacijami uspešno opravila le Lampičeva in zasedla 15. mesto. Kvalifikacije je dobila Američanka Sophie Caldwell. Za 13 stotink je izločilne boje na 31. mestu zgrešila Katja Višnar , Vesna Fabjan je svojo prvo tekmo na najvišji ravni v tej sezoni končala na 40. mestu, Alenka Čebašek pa je zasedla 45. mesto.

Lampičeva je v četrtfinalu tekla v zadnji skupini ob Švedinji Linn Svahn, Finki Katri Lylynpera, Čehinji Petri Novakovi, Avstrijki Lisi Unterweger in Norvežanki Tiril Udnes Weng. Zasedla je drugo mesto in skupaj s Svahnovo napredovala v polfinale.

V polfinalu je Lampičeva tekla ob treh Švedinjah, Jonni Sundling, Maji Dahlqvist in Svahnovi ter Norvežanji Anne Kjersti Kalvaa in Finki Kristi Parmakosti. Lampičeva je zaradi padca pred samim ciljem zaostala preveč, čeprav je bila na vrhu zadnjega vzpona v dobrem položaju, da bi se uspela prebiti med finalistke, na koncu pa je ostala brez finala, na šestem mestu v svoji polfinalni skupini.

"Mislim, da sem bila danes dovolj močna tudi za finale. Na ciljni ravnini sem bila res močna, ovinek sem dobro vzela z zunanje strani, ko pridobiš še več hitrosti, saj lahko delaš z nogo. Padci se žal zgodijo, ko pa padem, pa padem kar dobro,"je dejala Lampičeva. Končne zmage se je razveselila Linn Svahn, ki je v finalu ugnala Caldwellovo in Norvežanko Fallo.

V moškem finalu je po fotofinišu do nove zmage prišel Johannes Hösflot Kläbo pred Lucasom Chanavatom in rojakom Haavardom Solaasom Taugbölom. Edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Miha Šimenc je dobro opravil svojo nalogo in je v kvalifikacijah vpisal 19. čas z zaostankom točno šestih sekund za zmagovalcem kvalifikacij, Francozom Lucasom Chanavatom. Šimenc je v četrtfinalu tekel v tretji skupini, v izenačenem boju pa mu žal ni uspel preboj v polfinale. Na petem mestu je zaostal za Francozom Richardom Jouvejem, Švedom Johanom Häggströmom, Fincem Ristomattijem Hakolo in Švicarjem Jovianom Hedigerjem.