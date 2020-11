Lampičeva želi nadgraditi lanske rezultate

V četrtek bo odpotovala na sever Evrope, tako kot tudi njen brat Janez Lampič, Urevčeva in Luka Markun. Četverico čaka uvodna tekma sezone svetovnega pokala v finski Ruki, ki bo 27. novembra. "Lani sem dokazala, da lahko že na začetku sezone startam dobro. To je bil cilj tudi lani, želim, da bi letos še bolje začela. Potrebujem sicer kakšni dve tekmovalni postaji, da se ogrejem. V Ruki sem bila prejšnjo zimo uspešna tudi na razdalji, upam, da bo tako tudi letos. Želim pa biti celovita tekmovalka, uspešna tako v sprintih kot na razdalji," si je zaželela Lampičeva.

"Prihodnje leto bom na SP v ekipnem sprintu nastopila z Evo Urevc – sva le tekmovalki v ekipi in druge možnosti ni. Motivirani sva, vesela sem tudi, da bo tekma v drsalni tehniki, v kateri sva obe zelo dobri. Cilj je finale in še kaj več ... Prejšnje sezone ne bom pozabila, a v novo grem s čisto glavo, brez obremenitev. Vem, da sem dobro trenirala v pripravljalnem obdobju, tekme pa bodo pokazale svoje," je na novinarski konferenci povedala Lampičeva.

V slovenski reprezentanci ni bronaste olimpijke iz Sočija 2014 Vesne Fabjan, ki je tako kot Višnarjeva končala kariero, manjkal bo tudi najboljši slovenski tekač zadnjega obdobja Miha Šimenc, ker je moral na operacijo diskus hernije. Vse oči bodo tako uprte v Lampičevo.

"Res je, vsi se sprašujejo, kaj lahko storim v prihajajoči sezoni. Testiranja so pokazala dobro formo, a to še nič ne pomeni, videlo se bo na tekmah. Moj cilj je, da vsako leto izboljšam dosežke, da dobro začnem sezono in takoj začnem na polno. Na snegu sem bila več kot lani, o tekmicah pa ne morem povedati ničesar. Na Instagramu sem spremljala Norvežanke, ki so vadile na severu celine, ostale pa smo bile na istem – na ledenikih smo imele snežne treninge enkrat ali dvakrat. Nekatere tekačice so bile v Davosu, kjer je zgodaj sneg. Sama sem bila dvakrat v Ramsauu, enkrat pa v Oberhofu v snežnem tunelu,"je priprave strnila Lampičeva.

Izpostavila je, da bosta na SP zanjo glavni tekmi sprint in ekipni sprint, poizkusila pa bo uskladiti prvenstvo in svetovni pokal. "Že skoraj stoodstotno sem se odločila, da bom tekmo svetovnega pokala v Lahtiju izpustila ter se pripravila na tekme v Novem Mestu na Češkem, kjer bo sprint v klasični tehniki. Da se poleg treninga malo sprosti glava in grem potem znova v tekmovalni ritem."

Pred uvodom v svetovni pokal v Ruki ne bo tekmovanja. Lampičeva se nadeja, da se bodo trenerji dogovorili za pregledno tekmo, saj bodo v Skandinaviji tudi Rusi, Nemci in Italijani.

V reprezentanco se po poškodbi vrača Eva Urevc. "Eno sezono nisem tekmovala. Težav nimam več, še vedno pa imam visoke cilje. Upam, da se bom hitro vrnila tja, kjer sem bila pred dvema letoma. Hitri treningi po rehabilitaciji so pokazali visoko raven moje pripravljenosti, treniram večinoma s fanti, kar je še bolje, sicer pa sva z Lampičevo, ki vadi s svojim trenerjem, skušali opraviti kar največ skupnih treningov," je dejala Urevčeva.

Zatrdila je, da nastop na SP v Oberstdorfu z Lampičevo zanjo ne bo breme, ampak motivacija. "Naredili bova največ, kar bo mogoče, v prosti tehniki sem boljša kot v klasični. Tudi Anamarija je vrhunska v prosti in komaj čakam na SP."

Janez Lampič je zadovoljen s pripravami na zimo, v kateri stavi vse na sprint, saj, kot pravi, na razdaljah ni konkurenčen. Luka Markun pričakuje naporno sezono – prvič jo bo v celoti opravil v svetovnem pokalu. Dobre in v celoti izvedene priprave na zimo brez težav s poškodbami ali boleznimi pa so po njegovih besedah lepa popotnica za bližnja tekmovanja.