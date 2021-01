Zmaga Rusinji, Lampičeva na zasledovalni tekmi 14.

Lampičeva je tekmo začela z 19. mesta in minuto in 23 sekundami zaostanka za vodilno Digginsovo. Slovenska tekmovalka je zadnjega od treh krogov v dolžini 3,3 kilometra odtekla na 15. mestu z minuto in 24 sekundami zaostanka za vodilno Stupakovo, ob Lampičevi sta tekli še dve tekmovalki, Finka Johanna Matintalo in Švicarka Nadine Fähndrich. V cilj je prva pritekla Stupakova, ki je na ciljni ravnini ugnala Švedinjo Ebbo Andersson in Američanko Digginsovo, Lampičeva je v cilj pritekla na 14. mestu z zaostankom minut in 26,7 sekund za zmagovalko. V seštevku turneje je zdaj skupno osma z zaostankom 2 minut in 24 sekund za vodilno Digginsovo.