Lampičeva v boju za odličja napoveduje 'mesarsko klanje'

Nova proga, na kateri ni bilo tekem na najvišji ravni, je težka. "Kot se spodobi za OI. Sploh prvi del, če greš malenkost prehitro, to potem na ravnini krepko plačaš. Če imaš trde noge tudi spust potem ni nedolžen. Pa tudi s preveč utrujenimi nogami ne moreš dobro v zaključni sprint. Kvalifikacije bodo najtežje, treba bo iti na polno. Pozneje bo bolj rezervirano, posebej prvi del izločilnih bojev," meni Lampičeva. Nadeja se, da bo "tudi sreča na naši strani" . Veseli jo tudi to, da je ostala zdrava, da se je kot skoraj celotna ekipa izognila tudi okužbi z novim koronavirusom.

Sneg na OI je umeten in suh, z delci prahu iz okoliških hribov. "Ne gre hitro po njem. A je serviserka Valentina (Vuerich ) prišla zadnji trenutek v Peking in sem sedaj še bolj pomirjena. Našli sva dva res vrhunska para smuči. Že prej smo veliko testirali, tri pare smo imeli že pripravljene," je o opremi povedala Lampičeva.

Povsem drugače je z Evo Urevc, drugo slovensko tekačico, ki se je pred okužbo z novim koronavirusom sredi januarja nadejala lepega dosežka na OI. Zato kar nekaj časa ni mogla trenirati, potem ji je še okužba po prihodu na OI zaradi izolacije preprečila vadbo.

"Težko je bilo preživeti to obdobje, potem ko sem prej praktično vse naredila po načrtih. Pozna se mi, da sem zaradi karantene pozno prišla na sneg tukaj, nisem še aklimatizirana nanj. Gre pa za tek na smučeh, kjer je pomembna telesna pripravljenost. Imela sem veliko premora. Pričakovanj zato nimam velikih, a to so OI in se lahko zgodi marsikaj. Sproščeno bom nastopila in kar bo, bo," je pojasnila Urevčeva.

Dodala je: "Skoraj vsak, ki gre na OI, si želi medaljo, ki na tem tekmovanju edina šteje ... Če napišem pozitivne in negativne stvari iz zadnjega obdobja, pretehtajo negativne, kar je logično po vsem skupaj. A na tekmi bom imela v glavi le pozitivne."

Poleg Lampičeve bodo nastopile še Eva Urevc, ki je pred okužbo z novim koronavirusom tudi računala na visoko uvrstitev, Anja Mandeljc in Anita Klemenčič ter Vili Črv, Janez Lampič, Miha Šimenc in Miha Ličef.

V slovenskem moškem tekaškem taboru ne pričakujejo boja za najvišja mesta, preboj v izločilne boje bo že kar lep dosežek. Šimenc je ocenil, da bodo o uvrstitvi še bolj kot drugače odločale maže na smučeh. "Sneg je tak, da dobesedno zaustavlja na vsakem koraku." Podobno je menil Janez Lampič. "Ovira pa me še poškodba gležnja. Upam na svoj najboljši nastop, da pridem med 30, to bi bil izjemen uspeh."