Lampičeva zmagala v sprinterskem točkovanju turneje Tour de Ski

Pred zadnjo etapo turneje Tour de Ski (tek na 10-kilometrski razdalji) je bila v vodstvu Norvežanka Therese Johaug, Anamarija Lampič je zasedala sedmo mesto, bila pa v v vodstvu v razvrstitvi za najboljšo sprinterko turneje (rdeča majica). Lampičeva je bila izvrstna na tej turneji, saj je zmagala na dveh sprinterskih preizkušnjah (Val di Fiemme, Lenzerheide), enkrat v klasični, drugič pa v prosti tehniki.

Tudi na zadnji etapi je Lampičeva uresničila svoj cilj, zmagala je na letečem cilju in si tudi dokončno zagotovila rdečo majico naboljše sprinterke na turneji. Zbrala je 90 točk, Rusinja Neprijajeva jih je zbrala 76 na drugem, Američanka Jessica Diggins pa 72 na tretjem. Na koncu etapa je Lampičeva zasedla 41. mesto (+7:44.8), v skupnem seštevku turneje pa je bila na 19. mestu.

"Že včeraj sem si zadala, da moram dobiti vse točke na štadionu, na prvem sprintu. Res sem se dobro ogrela, držala do konca, napadla na zadnjem klancu, šla na vso moč. Na vrhu pred ravnino sem malce zmanjšala, da so se tekmice malce "zaletele", nato pa sem pospešila in dobila to prednost in sem super vesela, da sem dobila te točke in da sem na koncu dobila tudi rdečo majico! Ko smo zapuščale stadion, sem se obračala proti Steffanu (o. p. Sarraco, osebni trener) in ga spraševala, če je dovolj in mi je potrdil ter rekel, naj grem le še počasi naprej. In sem šla, počasi (smeh)," je dejala zadovoljna Lampičeva v izjavi za spletno stran SZS.

Zahtevno etapo z vzponom na sloviti Alpe Cermis je dobila izvrstna Johaugova (34:21.6), ki je slavila tudi skupno zmago, tretjič po letih 2014 in 2016. Prva tri mesta na zadnji etapi so si razdelile Norvežanke, druga je bila Heidi Weng (+50.3), tretja Ingvild Flugstad Österberg (+54.5). V skupnem seštevku je bila druga Rusinja Natalija Neprijajeva, tretja pa Ostbergova.

Lampičeva je kot druga Slovenka osvojila majico za najboljšo sprinterko na Tour de Skiju. V letih 2009 in 2010 je to uspelo Petri Majdič.