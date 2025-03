Lampičeva bronasta na domači Pokljuki

Francozinja Jeanmonnot je na zadnjem postanku zadela vseh pet tarč, tudi Bolgarka Todorova. Lampič, na strelišče je prišla kot druga, in Richard pa sta strelišče zapustili z enim kazenskim krogom na tretjem in četrtem mestu. Za drugo Todorovo je Lampič zaostajala 21 sekund, za Richardovo pet, a je Francozinjo hitro ujela.

Lampič je tekmo odlično odprla in prvi dve streljanji v ležečem položaju končala z desetimi zadetimi tarčami ter se prebila na peto mesto, na progi kasneje se je postavila na čelo zasledovalne skupine in bila pred naslednjim postankom na strelišču na tretjem mestu.

"Tako streljanje čakam že celo sezono. To, kar počnem na treningih, mi je končno uspelo prenesti na tekmo in bilo je dovolj dobro za tretje mesto. Zame je vse skupaj noro. Že ko je v četrtek zmagal Jakov Fak , je bilo čustveno zelo prijetno, danes sem na stopničkah še jaz. Očitno mi tole kaotično vreme ustreza in upam, da bo takih tekem še več," je po tekmi povedala sobotna slovenska junakinja Pokljuke, ki sta ji moč dali tudi jajci na oko ob zajtrku.

Ključno je bilo dobro streljanje, saj je Anamarija Lampič zadela kar 19 od 20 strelov, v smučini pa je v težkih razmerah in stalnem sneženju zanesljivo prišla do tretjega mesta in drugih stopničk v karieri po tretjem mestu decembra na sprintu v francoskem Le Grand Bornandu.

V nadaljevanju se vrstni red ni spremenil. Lou Jeanmonnot je s sedmo zmago v sezoni razliko v skupnem seštevku svetovnega pokala za Nemko Preuss, ta je bila peta, zmanjšala na 20 točk ter napovedala izjemen finale prihodnji teden v Oslu. Svojo najvišjo uvrstitev v karieri je dosegla Todorova, tretja je bila Lampič.

"V prvem krogu sem bila še malo skeptična, vse se na začetku malo lovimo, zaletavamo druga v drugo in nisem imela občutka, da so smuči res hitre. A iz kroga v krog so bile nato hitrejše in hvala servisu, ki je še enkrat več opravil odlično delo," je še povedala Lampič.

"Med tekmo je bilo seveda težko. Po dveh streljanjih sem vedela, da se na progi ne smem zaganjati. Tudi na tretjem streljanju sem bila potem med bolj počasnimi. Malo sem celo počakala na zadnji strel, šla še enkrat od začetka in uspelo mi je zadeti. Na zadnjem streljanju je bil seveda prisoten strah, en strel sem zgrešila, šla v kazenski krog, a se je izšlo."

Dodatno moč so Slovenki vlili navijači, ki so na koncu ob njenem izhodu iz stadiona celo podrli ograjo. "To sem videla. Na srečo to ni vplivalo na nobeno od tekmovalk, meni pa je dalo dodatno moč in energijo. Za Francozinjo sem vedela, da je tekaško šibkejša od mene, Bolgarka pa je imela preveč prednosti. Morda tudi nisem imela povsem tistega zadnjega kroga kot običajno."

Za mešano štafeto pa Lampič dodaja: "Po teh izidih bo za vse nas jutri seveda lažje. A vseeno se bo treba zbrati in potruditi prav tako kot danes. Jutri je nov dan, nova tekma in to tretje mesto ne bo štelo nič."

Ob 15.45 je na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, tudi s četrtkovim zmagovalcem Pokljuke na skrajšani posamični tekmi Jakovom Fakom.

* Izidi, ženske, skupinski start (12,5 km):

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 39:41,8 (1)

2. Milena Todorova (Bol) + 16,4 (0)

3. Anamarija Lampič (Slo) 22,8 (1)

4. Julie Richard (Fra) 41,5 (1)

5. Franziska Preuss (Nem) 54,6 (2)

6. Anna Magnusson (Šve) 54,9 (0)