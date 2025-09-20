Lanišek blizu stopničk, med deseterico tudi Prevc in Zajc

Japonec Rjoju Kobajaši je zmagovalec tekme poletne velike nagrade v Predazzu na veliki skakalnici, potem ko je skočil 136.5 in 137 metrov, zbral pa je 280,2 točk. Drugi je bil avstrijski veteran Manuel Fettner s 133 in 137.5 metri ter 270,8 točkami, tretji pa Nemec Philipp Raimund s 134.5 in 135.5 metri ter 269,6 točkami. S 7. mesta je na končno 5. napredoval Anže Lanišek s 132.5 in 134 metri ter 258,0 točkami. Kar devet mest je v finalu pridobil Domen Prevc , na koncu deveti s 130.5 in 136.5 metri ter 265,8 točkami, tik za njim je končal Timi Zajc , ki je v finalu pridobil sedem mest, skočil pa je 133.5 in 134 metrov, zbral pa je 263,6 točk . Žiga Jančar je slovenski uspeh dopolnil s 14. mestom, skočil je 129.5 in 131.5 metrov, zbral je 261,5 točk, žal sta brez finala ostala Lovro Kos in Žak Mogel .

Norvežanka Anna Odine Stroem je dobila tekmo poletne velike nagrade na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu s 124 in 130.5 metri ter 230,8 točkami. Dobrih 16 točk je zaostala Japonka Juka Seto s 118.5 in 132 metri ter 214,5 točkami, tretja je bila vodilna v tekmovanju, še ena Japonka Nozomi Marujama s 118 in 127 metri ter 202,7 točkami. Nika Prevc dvakrat ni bila zadovoljna s skokoma, končala sta se pri 118.5 in 129 metrih, na četrtem mestu je zbrala 199,7 točk. Od treh Slovenk na tekmi je točke na 15. mestu osvojila tudi Nika Vodan s 110 in 118 metri ter 167,8 točkami, Maja Kovačič je končala na 31. mestu. Tinkara in Katra Komar ter Ema Klinec so izpadle v kvalifikacijah.

Poletna velika nagrada se bo za skakalke končala konec oktobra s tekmo v nemškem Klingenthalu.