Lanišek blizu stopničk, med deseterico tudi Prevc in Zajc

Japonec Rjoju Kobajaši je zmagovalec tekme poletne velike nagrade v Predazzu na veliki skakalnici, potem ko je skočil 136.5 in 137 metrov, zbral pa je 280,2 točk. Drugi je bil avstrijski veteran Manuel Fettner s 133 in 137.5 metri ter 270,8 točkami, tretji pa Nemec Philipp Raimund s 134.5 in 135.5 metri ter 269,6 točkami. S 7. mesta je na končno 5. napredoval Anže Lanišek s 132.5 in 134 metri ter 258,0 točkami. Kar devet mest je v finalu pridobil Domen Prevc, na koncu deveti s 130.5 in 136.5 metri ter 265,8 točkami, tik za njim je končal Timi Zajc, ki je v finalu pridobil sedem mest, skočil pa je 133.5 in 134 metrov, zbral pa je 263,6 točk. Žiga Jančar je slovenski uspeh dopolnil s 14. mestom, skočil je 129.5 in 131.5 metrov, zbral je 261,5 točk, žal sta brez finala ostala Lovro Kos in Žak Mogel.
Nika Prevc preizkus na veliki olimpijski napravi končala na 4. mestu
Norvežanka Anna Odine Stroem je dobila tekmo poletne velike nagrade na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu s 124 in 130.5 metri ter 230,8 točkami. Dobrih 16 točk je zaostala Japonka Juka Seto s 118.5 in 132 metri ter 214,5 točkami, tretja je bila vodilna v tekmovanju, še ena Japonka Nozomi Marujama s 118 in 127 metri ter 202,7 točkami. Nika Prevc dvakrat ni bila zadovoljna s skokoma, končala sta se pri 118.5 in 129 metrih, na četrtem mestu je zbrala 199,7 točk. Od treh Slovenk na tekmi je točke na 15. mestu osvojila tudi Nika Vodan s 110 in 118 metri ter 167,8 točkami, Maja Kovačič je končala na 31. mestu. Tinkara in Katra Komar ter Ema Klinec so izpadle v kvalifikacijah.
Poletna velika nagrada se bo za skakalke končala konec oktobra s tekmo v nemškem Klingenthalu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.