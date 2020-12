Kazalo je odlično, nato je prišla druga serija: Zajc 10., zmaga Granerudu

Halvor Egner Granerud je dobil tudi drugo preizkušnjo smučarskih skokov v ruskem Nižnjem Tagilu. Zmagovalni oder sta dopolnila še dva Norvežana, in sicer Robert Johansson in Marius Lindvik. Slovencem je po prvi seriji kazalo odlično, a so nato v drugi večinoma pokvarili svoje uvrstitve. Je pa položaj v drugo izboljšal Timi Zajc, ki je bil najboljši slovenski predstavnik na 10. mestu. V finale se je sicer uvrstilo vseh sedem slovenskih orlov.

Po prvi seriji je slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek držal visoko četrto mesto (114,6 točke), a je v drugo povsem zamočil: po težavah takoj po odskoku je zmogel le 116 metrov in na koncu pristal šele na 17. mestu. Lep slovenski ekipni uspeh je sicer dopolnil Bor Pavlovčič z 11. mestom, ki je v drugo tako kot Zajc napredoval po lestvici navzgor – po prvi seriji je bil namreč 15. Lepo je videti, da se počasi prebuja tudi Peter Prevc, ki je danes osvojil končno 13. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev sezone. A vendarle bo po dobrih izhodiščih v prvi seriji – predvsem zaradi Laniška – ostalo nekaj grenkega priokusa. Anže Semenič je preizkušnjo zaključil na 21. mestu, Tilen Bartol 24., Žiga Jelar pa na 26. icon-expand Anže Lanišek FOTO: AP Še drugič v dveh dneh je zmagal Halvor Egner Granerud, ki je sicer po prvi seriji držal drugo mesto. A z nekoliko krajšim skokom v drugi seriji mu jeRobert Johansson v zahtevnih vremenskih razmerah nekoliko pomagal do pomembne zmage in povečanju naskoka v skupnem seštevku svetovnega pokala. Osmoljenec sobotne preizkušnje Markus Eisenbichler tokrat namreč ni imel svojega dne: zavoljo slabšega skoka v prvo je zaključil na četrtem mestu. Druga tekma sicer poteka brez avstrijskih predstavnikov, saj je bila v njihovem taboru zabeležena okužba z novim koronavirusom. V finale so se uvrstili prav vsi slovenski predstavniki: po prvi seriji je Lanišek držal visoko četrto mesto, Peter Prevc je bil 11., Timi Zajc 13., Bor Pavlovčič 15., Anže Semenič 16., Tilen Bartol 17., Žiga Jelar pa 26. PREBERI ŠE Štirje Avstrijci in direktor tekmovanj pozitivni na novi koronavirus Nižnij Tagil je bila zadnja postaja svetovnega pokala pred odhodom v Slovenijo s čarterskim poletom. Od 10. do 13. decembra bo namreč Planica gostila 26. svetovno prvenstvo v poletih. Izidi:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 241,5 točke

2. Robert Johansson (Nor) 240,7

3. Marius Lindvik (Nor) 240,6

4. Markus Eisenbichler (Nem) 231,6

5. Keiči Sato (Jap) 219,8

...

10. Timi Zajc (Slo) 215,2

11. Bor Pavlovčič (Slo) 210,4

13. Peter Prevc (Slo) 208,3

17. Anže Lanišek (Slo) 199,1

21. Anže Semenič (Slo) 191,1

24. Tilen Bartol (Slo) 184,1

26. Žiga Jelar (Slo) 171,9 Po prvi seriji:

1. Robert Johansson (Nor/139 m/131,8 točke)

2. Halvor Egner Granerud (Nor/135,5 m/127,3 točke)

3. Marius Lindvik (Nor/131,5 m/123,2 točke)

4. Anže Lanišek (Slo/128 m/114,6 točke)

5. Pius Paschke (Nem/129,5 m/113,9 točke)

...

11. Peter Prevc (Slo/124 m/107,6 točke)

13. Timi Zajc (Slo/124 m/ 106,9 točke)

15. Bor Pavlovčič (Slo/123 m/105,2 točke)

16. Anže Semenič (Slo/123,5 m/103,8 točke)

17. Tilen Bartol (Slo/124 m/103,3 točke)

26. Žiga Jelar (Slo/118,5 m/96,2)