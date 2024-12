Lanišek četrti v kvalifikacijah Engelberga

V kvalifikacijah za prvo tekmo svetovnega pokala v Švici je Lanišek zasedel četrto, Lovro Kos pa sedmo mesto. Na tekmo sta se uvrstila še Timi Zajc in Domen Prevc, ki sta kvalifikacije končala na 38. in 43. mestu. Žiga Jelar je bil prekratek in je končal na 61. mestu.

Tschofenig je kvalifikacije dobil s 136,5 metra dolgim skokom, za sedem desetink točke pa je zaostal Norvežan Johann Andre Forfang (137,5 metra). Tretji je bil Američan Kevin Bickner (133 m), le dve desetinki je za njim zaostal Lanišek (128 m). Kos je skočil 132,5 metra, Zajc 120, Domen Prevc pa 121.

Sobotna tekma se bo v Engelbergu začela ob 16. uri, tekma skakalk, pred katero bodo tudi kvalifikacije, pa ob 11.30 uri.