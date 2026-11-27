Timi Zajc (137,9) je bil 22., Domen Prevc, branilec velikega globusa, pa 45. (120,6). Četrti slovenski predstavnik Rok Oblak (111,4) je na 52. mestu ostal brez sobotne tekme, ki se bo začela ob 16.30.
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Anže Lanišek (152,2 točke) je bil kot najboljši Slovenec deveti v kvalifikacijah pred sobotno tekmo svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finski Ruki. Na drugem prizorišču nove sezone je bil najboljši Norvežan Marius Lindvik (169,5).
Timi Zajc (137,9) je bil 22., Domen Prevc, branilec velikega globusa, pa 45. (120,6). Četrti slovenski predstavnik Rok Oblak (111,4) je na 52. mestu ostal brez sobotne tekme, ki se bo začela ob 16.30.
Več sledi!
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