Zimski športi

Lanišek do zmage na prvoaprilski ekshibiciji v Zakopanah

Zakopane, 02. 04. 2026 10.10 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Lanišek

Smučarski skakalci so se po finalu sezone v Planici, ki se je končal z velikima globusoma Nike in Domna Prevca, tudi letos nastopili na prvoaprilski ekshibiciji v Zakopanah. V močnem sneženju je natanko 1000 metrov dosegla le ekipa Martina Schmitta, v zmagovitem moštvu je bil tako kot lani tudi Anže Lanišek.

Format tekmovanja je bil takšen kot lani, nastopilo je pet ekip s po štirimi skakalci, zmagala je tista, ki se je po dveh serijah najbolj približala natanko 1000 metrom.

FOTO: Damjan Žibert

Najboljši smučarski skakalci so se od sezone 2025/26 poslovili z revialno tekmo izbranih ekip v Zakopanah. Na njej niso odločali slog, vetrna izravnava ali zaletišče, te so si kapetani in tekmovalci glede na potrebe oziroma napovedane daljave izbirali sami.

Letošnja izdaja je uvedla "pravilo jokerja". Ko je tekmovalec dosegel ciljno razdaljo brezhibno, je imel kapetan ekipe možnost, da od skupnega rezultata svoje ekipe doda ali odšteje do tri metre.

Najboljši skakalec to zimo Domen Prevc se je letos pridružil ekipi kapetana Andreasa Goldbergerja, ki je končala na četrtem mestu. Prvič je bil med kapetani tudi Janne Ahonen, njegova ekipa je bila peta.

