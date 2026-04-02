Lanišek do zmage na prvoaprilski ekshibiciji v Zakopanah

Format tekmovanja je bil takšen kot lani, nastopilo je pet ekip s po štirimi skakalci, zmagala je tista, ki se je po dveh serijah najbolj približala natanko 1000 metrom.

Najboljši smučarski skakalci so se od sezone 2025/26 poslovili z revialno tekmo izbranih ekip v Zakopanah. Na njej niso odločali slog, vetrna izravnava ali zaletišče, te so si kapetani in tekmovalci glede na potrebe oziroma napovedane daljave izbirali sami.

Letošnja izdaja je uvedla "pravilo jokerja". Ko je tekmovalec dosegel ciljno razdaljo brezhibno, je imel kapetan ekipe možnost, da od skupnega rezultata svoje ekipe doda ali odšteje do tri metre.

Najboljši skakalec to zimo Domen Prevc se je letos pridružil ekipi kapetana Andreasa Goldbergerja, ki je končala na četrtem mestu. Prvič je bil med kapetani tudi Janne Ahonen, njegova ekipa je bila peta.