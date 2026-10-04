Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Lanišek drugi na tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih

Klingenthal, 04. 10. 2026 14.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Lanišek

Anže Lanišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner (284,5 točke), Lanišek je na drugem mestu osvojil 277 točk, tretji je bil še en Avstrijec Raffael Zimmermann (261,7 točke).

Na prvi tekmi v Klingenthalu, ki je bila dan prej, je Anže Lanišek osvojil šesto mesto, medtem ko je bil Domen Prevc drugi.

Po tem, ko je bil na prvi tekmi v soboto na stopničkah, je v prvi seriji nedeljske tekme prikazal izjemen skok. Iz nižjega zaletišča je poletel kar 143,5 metra z lepim telemarkom, kar ga je sprva uvrščalo na trenutno drugo mesto, tik za Clemensom Aignerjem. Vendar pa ga je vodstvo tekmovanja diskvalificiralo zaradi nepravilnosti pri dresu. Gre za težave s prepustnostjo materiala. Prevc je poleg diskvalifikacije prejel še rumeni karton.

Po novih pravilih, ta bodo začela veljati z zimsko sezono 2026/27, bo prejeti rumeni karton ostal aktiven celo leto (12 mesecev) od dneva izreka kršitve. To pomeni, da se bo kazen od naslednje sezone neposredno prenesla iz poletne velike nagrade ali celinskega pokala v zimo.

Le teden dni pred tem se je v enakem položaju, diskvalifikacija zaradi prepustnosti dresa in rumeni karton, znašla tudi njegova sestra Nika Prevc na tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu.

Aigner je nepremagan v poletnem celinskem pokalu 2026. Avstrijski skakalec je na današnji tekmi v Areni Vogtland dosegel šesto zmago po vrsti za skupno slavje v seriji s popolnim izkupičkom.

Točke sta danes osvojila še dva Slovenca, Rok Oblak s 14. in Rok Masle z 28. mestom, Lovro Kos je ostal brez na 36. mestu.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
smučarski skoki anže lanišek domen prevc

Finski zvezdnik smučarskega teka Iivo Niskanen premagal kožnega raka

24ur.com Anže Lanišek z rekordom skakalnice zmagal na tekmi v Ruki
24ur.com Geigerju zmaga, Lanišek z daljavo dneva do šestega mesta
24ur.com Lanišek v nemškem Titisee-Neustadtu do druge zmage letos
24ur.com Lanišek na novega leta dan tik pod stopničkami
24ur.com Lanišek in Zajc druga v Zakopanah, Avstrijca daleč pred vsemi
24ur.com Paschke do nove zmage, Lanišek tik pod zmagovalnim odrom
24ur.com Nove slovenske stopničke: Lanišek zaostal le za Kraftom
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ime za deklice, ki vas bo očaralo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
okusno
Portal
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984