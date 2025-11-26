Svetli način
Lanišek drugi v kvalifikacijah Faluna, Zajc brez tekme

Falun, 26. 11. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 21 minutami

Anže Lanišek, drugi v Falunu na torkovi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na srednji skakalnici, se odlično znajde tudi ob selitvi na veliko napravo. Lanišek je v kvalifikacijah zaostal le za Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Brez tekme je od Slovencev z 51. mestom ostal Timi Zajc, ki je sicer sezono začel zelo uspešno.

Anže Lanišek, ki je na torkovi tekmi na manjši napravi zgolj za 2,2 točke zaostal za zmago, je dobre skoke prenesel tudi na veliko skakalnico. Potem ko je bil na prvem treningu najboljši med vsemi, na drugem pa je zaostal le za reprezentančnim kolegom Domnom Prevcem, je dober nastop opravil tudi v kvalifikacijah.

Anže Lanišek je v Falunu skočil na drugo mesto.
Anže Lanišek je v Falunu skočil na drugo mesto. FOTO: Profimedia

Medtem pa zmagovalcu drugega treninga z daljavo dneva (134 metrov) Prevcu, ki je prvi trening izpustil, nato v kvalifikacijah ni šlo vse po načrtu in je zasedel 22. mesto, ki si ga je razdelil s kolegom v reprezentanci Lovrom Kosom.

Pred oba se je z novim dobrim nastopom uvrstil še Rok Oblak, ki je kvalifikacije končal na 18. mestu. Medtem pa je Zajc po nizu dobrih predstav na uvodu v sezono, ki so mu prinesle skupno 11. mesto v svetovnem pokalu, tokrat presenetljivo ostal brez nastopa na tekmi.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
26. 11. 2025 12.57
-1
A ni včeraj oni komentator za Zajca 5 min povedal kako mu mala skakalnica ne leži in da bo danes na večji skakalnici pokazal daleč več. Danes pa berem da se sploh ni kvalificiral.
ODGOVORI
0 1
enapi
26. 11. 2025 13.01
In to zdaj pomeni, da komentator ni imel prav? Napake skakalcev se pač dogajajo.
ODGOVORI
0 0
