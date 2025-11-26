Lanišek drugi v kvalifikacijah Faluna, Zajc brez tekme

Anže Lanišek , ki je na torkovi tekmi na manjši napravi zgolj za 2,2 točke zaostal za zmago, je dobre skoke prenesel tudi na veliko skakalnico. Potem ko je bil na prvem treningu najboljši med vsemi, na drugem pa je zaostal le za reprezentančnim kolegom Domnom Prevcem , je dober nastop opravil tudi v kvalifikacijah.

Medtem pa zmagovalcu drugega treninga z daljavo dneva (134 metrov) Prevcu, ki je prvi trening izpustil, nato v kvalifikacijah ni šlo vse po načrtu in je zasedel 22. mesto, ki si ga je razdelil s kolegom v reprezentanci Lovrom Kosom.

Pred oba se je z novim dobrim nastopom uvrstil še Rok Oblak, ki je kvalifikacije končal na 18. mestu. Medtem pa je Zajc po nizu dobrih predstav na uvodu v sezono, ki so mu prinesle skupno 11. mesto v svetovnem pokalu, tokrat presenetljivo ostal brez nastopa na tekmi.