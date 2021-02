Lanišek drugi v Zakopanah, zmaga Granerudu

Anže Lanišekje tako kot na sobotni tekmi zablestel s skokom v drugi seriji, ki je bil tretji najboljši skok druge serije. Bolje sta v drugo delo opravila le Robert Johansson, ki je v drugi seriji s skokom 142 metrov pridobil kar neverjetnih 17 mest in se na stopničke prebil z 20. po prvi seriji, in Marius Lindvik, ki je na koncu vpisal četrto mesto. S skokom, dolgim 136,5 metra, je v drugo pridobil 12 mest. Lanišek je po prvi seriji držal tretje mesto, v drugo pa ga je polomil drugi po prvi seriji Keijči Sato, tako da se je na koncu slovenski predstavnik razveselil drugega mesta – to so bile jubilejne 200. stopničke za slovenske orle. To so bile še šeste stopničke za Laniška v karieri, četrtič pa je na tekmi svetovnega pokala zasedel drugo mesto. Na prvo zmago Lanišek še čaka. Tokrat so mu do krstne zmage zmanjkale slabe tri točke.

Nekoliko slabše je v drugo svoje delo opravil Bor Pavlovčič, ki je po prvi seriji držal peto mesto. Na koncu je izgubil osem pozicij in vpisal 13. mesto. Do točk je prišel še Domen Prevc, ki je bil 16.

Odlično dnevno formo norveških orlov je potrdil Halvor Egner Granerud, ki si je v prvi seriji priskočil lepo prednost, to pa s solidnim drugim skokom zlahka zadržal in se veselil še enajste zmage v sezoni. Brez finala so ostali trije slovenski predstavniki, in sicer Tilen Bartol, Timi ZajcinŽiga Jelar. Bartol je pristal na 34. mestu, Zajc 35., Jelar pa na 39.