Lanišek in Prevčeva nova državna prvaka

Anže Lanišek je bil najboljši v obeh serijah. Naslov podprvaka je pripadel Timiju Zajcu (Ljubno BTC), tretji je bil Domen Prevc (Triglav Kranj).

"Državno prvenstvo sem vzel kot običajno tekmo. Vem, da na treningih delujem dobro, na tekmi svetovnega pokala pa letos tega še nisem znal pokazati. Tudi če sem bil v Neustadtu in Garmischu četrti, sam dobro vem, da to ni to. S temi rezultati sem zadovoljen, a vem, da imam v sebi veliko več," je po novem državnem naslovu povedal Lanišek.