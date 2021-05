Lanišek izvaja posebne vaje za hrbet, Pavlovčič se še 'lovi'

Strokovni štab slovenskih skakalcev je pred olimpijsko sezono dobil dve okrepitvi. V ekipo se vrača kondicijski trener Matjaž Polak, ki je s skakalci sodeloval že v "zlatih časih" trenerja Gorana Janusa, ter Gašper Berlot, ki bo skrbel predvsem za drese, so po današnjem treningu skakalcev v Kranju sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). V reprezentanco A sta na novo uvrščena eden najboljših Slovencev prejšnje zime, Bor Pavlovčič, in Cene Prevc, ki pa bo vadil po programu B-reprezentance. Skupne priprave so sicer skakalci začeli 26. aprila, pred tem so fantje vadili individualno.

"Ta čas smo v procesu bazičnih priprav, treba je poskrbeti za dobro osnovo. Pripraviti moramo celotno telo, da gremo potem lahko k specialnim vadbam. Z večino fantov oziroma z njihovo pripravljenostjo sem zelo zadovoljen," je za SZS dejal glavni trener Robert Hrgota, ki načrtuje, da bodo njegovi varovanci na prvi dve postojanki poletne velike nagrade, v Wislo in Courchevel, odpotovali v popolni postavi.

Lanišek: Najpomembnejše je, da smo našli vzrok, zakaj me boli

Poletna VN se bo začela 17. julija na Poljskem. Po poljski in francoski postaji sledijo poletne tekme v Rusiji, Kazahstanu in Romuniji, kamor bodo odpotovali skakalci, ki bodo lovili kvoto. V Hinzenbachu in na finalu v Klingenthalu na Saškem (3. oktobra) pa bo spet udarna ekipa. Hrgota je dodal, da bodo fantje prvič v novi sezoni na skakalnici vadili 18. maja, ko bodo opravili trening na 80-metrski napravi v Planici.

Junak prejšnje zime Lanišek je povedal, da je poškodba hrbta, ki mu je lani grenila sezono, pod nadzorom.

"Hrbet je v redu. Najpomembnejše je, da smo našli vzrok, zakaj me boli. Operacija ne bo potrebna, pravzaprav nikakršen poseg. Že s tem, da bom popravljal napačne gibalne vzorce, bomo to težavo rešili. Pregledala sta me dva zdravnika in po posvetu so sledile vaje, ki jih moram zdaj izvajati, da najdem pravo telesno držo tako med treningom kot v prostem času," je dejal Lanišek in dodal, da ima tudi pred novo sezono visoke cilje.