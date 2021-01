Granerud vodi v Garmischu, Peter Prevc pred Laniškom

Norveški smučarski skakalec in prvi favorit Halvor Egner Granerud(138,7 točke) je najboljši po prvi seriji novoletne tekme svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu, drugi postojanki novoletne turneje štirih skakalnic. V finalu prve tekme na izpadanje bodo nastopili trije Slovenci; najboljši med njimi je Peter Prevc(119,0) na 16. mestu. Najboljši Slovenec to zimo, Anže Lanišek, ki je za slovo od leta 2020 v četrtek dobil kvalifikacije in ček za 5000 evrov, je bil v zadnjem paru prve serije zanesljivo boljši od tekmeca, za nameček je imel drugo daljavo dneva pri 138,5 metra, a so se mu po pristanku prekrižale smuči, da se je komaj rešil padca.

Ker je podrsal z obema rokama, so mu sodniki pri točkah upoštevali padec, tako da je s 118,1 točke pristal šele na 17. mestu. Poleg Petra Prevca in Laniška bo v finalu nastopil le še Cene Prevc (112,2), ki je bil uspešnejši v dvoboju z Bolgarom Vladimijem Zografskim in je po polovici tekme 28.

Na tekmi je nastopilo vseh šest slovenskih skakalcev, a so Domen Prevcs 36., Žiga Jelars 40. in Bor Pavlovčičs 44. mestom že končali tekmovanje. Smučarski skakalci se bodo po tekmi preselili v Innsbruck, kjer bo na Bergislu 3. januarja tretja tekma 69. novoletne turneje. Že v soboto pa skakalce čakajo kvalifikacije.

Lindvika ne bo niti na Bergislu

Lansko sezono drugouvrščeni smučarski skakalec v boju za zlatega orla Marius Lindvikne bo nastopil niti na tretji postojanki letošnje turneje. Kot je norveški selektor Alexander Stöckldejal za Eurosport, so Lindviku po tem, ko ga je začel mučiti zobobol, operirali čeljust. Lindvik je že prej napovedal, da na petkovi tekmi v Garmisch-Partenkirchnu ne bo tekmoval, saj je predčasno odpotoval v Avstrijo na posvet k zobozdravniku.

Za zdaj še ni znano, ali bo 22-letni Norvežan, tretji z letošnje prve postojanke v Oberstdorfu, 5. januarja lahko nastopil v kvalifikacijah za zadnjo postajo turneje v Bischofshofnu.

"Možnosti za njegov nastop na letošnji turneji so sicer precej majhne," je še dejal Stöckl in dodal, da je Lindvik sicer dobro prestal operacijo po hudem vnetju čeljusti zaradi modrostnega zoba.