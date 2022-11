Lanišek: Lažje je skakati, ko ti gre na treningu dobro

Skoki, ki jih kaže Anže Lanišek na treningih v zadnjem obdobju, so se prenesli tudi na tekme svetovnega pokala. "Lažje je skakati, ko ti gre na treningu dobro, na prizorišču, kjer si že zmagal. Počutim se dobro povsod in to je najbolj pomembno. Da nadaljujem tisto, kar kažem na treningih in da na tekmi napak ni," je po zmagi na tekmi svetovnega pokala v Ruki za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije uvodoma dejal Lanišek.

Tudi zgodnja jutranja ura ni bila ovira za Anžeta, da že v kvalifikacijah potrdi odlično formo. Sploh skok v prvi seriji pa je bil za učbenike ... "Moram reči, da sta bila oba skoka kar vrhunska. Morda je bil drugi malo slabši, a kaj naj rečem? Zelo sem zadovoljen, zelo sem vesel, da mi je uspelo pokazati tako dobre skoke in upam, da jutri nadaljujem. Malo me je skrbela jutranja ura, a letos smo trenirali tudi malce bolj zgodnje vstajanje pred 6. uro, ob 6.30 smo bili na skakalnici in ob 7.30 v smučini. Robi je imel kar prav. Lani je bilo precej bolj mrzlo, zdaj je za Fince to skoraj poletje. Za jutri pričakujem, da bom prikazal spet dobre skoke in potem bomo videli, kam spadamo rezultatsko," je še dodal Lanišek.

Trener naših skakalcev Robert Hrgota prav tako ni skrival zadovoljstva nad podobo svojih varovancev.

"Anže je danes zasluženo zmagal, že ves konec tedna kaže zelo dobre skoke. Z manjšimi napakami je še vedno zelo suveren na tej skakalnici. Res uživa in upam, da v tem ritmu nadaljuje še jutri in poizkuša znova poseči po najvišjem rezultatu. Ostali so bili v točkah, a rekel bom, da malo pod pričakovanji, z izjemo Lovra Kosa, ki se je dobro sestavil, glede na težave, ki jih je imel. Ostali morda malo bolj previdno, kot bi bilo treba. Solidno, vemo, kje smo delali napake in jutri to popravimo. Anže bo zase poskrbel, mislim, da bo svež in pripravljen tudi jutri. Rezultati ti dajo nek zagon, sproščenost. Mislim, da mora smo uživati."