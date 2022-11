Lanišek na drugi tekmi nove sezone do drugega mesta

"Vesel sem, da sem po včerajšnjem slabšem skakanju ostal miren, ne glede na to, da res nisem imel sreče z razmerami. Nisem se pustil preveč zmesti in danes mi je uspelo pokazati boljše skoke. Ne bom pa rekel, da so bili to res najboljši skoki, ker znam skočiti še bolje," je po uspešni predstavi povedal Lanišek, ki je pojasnil, da mu skakalnica Adama Malysza zelo ustreza.

"Ne vem, zakaj je tako. Morda zato, ker je treba malo bolj 'prižgati' noge. Tukaj se vidi, kako močan je Dawid. Tudi če skoki niso najboljši in naredi kakšno grobo tehnično napako, to nato kompenzira z močjo. Res je bil gladko najboljši ta vikend," je o zmagovalcu povedal 26-letni skakalec in dodal: "Vesel bi bil, če bi danes sam pokazal boljše skoke. A trenutno je bilo to to, s tem moram biti zadovoljen in gledati naprej."