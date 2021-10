Lanišek na finalni tekmi šesti, prepričljiva zmaga Kobajašija

Z enajsto tekmo sezone se je v Klingenthalu danes končala poletna velika nagrada 2021. Po prvi seriji je vodil Japonec Rjoju Kobajaši s 138 metri in 141,1 točkami, veliko zaostanka je imel že drugouvrščeni Jukija Sato s 131.5 metri in 126,0 točkami, tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang s 134.5 metri in 124,4 točkami. Najboljši slovenski orel je bil Anže Lanišek na 9. mestu, skočil je 129.5 metrov in zbral 119,5 točk, Lovro Kos je bil odličen 11. s 128 metri in 118,4 točkami, Peter Prevc je bil 21. s 127.5 metri in 112,5 točkami, 4 desetinke manj je na 22. mestu s 122 metri imel Cene Prevc. Brez točk sta žal ostala Timi Zajc s 119.5 metri na 40. in Tilen Bartol s 116 metri na 41. mestu. V finalni seriji je Cene skočil 132.5 metrov in je z 238,8 točkami prevzel vodstvo skupaj s Poljakom Jakubom Wolnyjem, takoj za njim je ob slabšem doskoku pri 137 metrih prav takšno število točk zbral Peter, vse skupaj pa je zadostovalo za lep premik po rezultatski lestvici in sicer vse do 14. mesta. Žal se finalni skok ni posrečil Kosu, ki pa je s 125.5 metri še vedno izgubil le sedem mest, z 235,4 točkami je končal na 18. mestu. Lanišku je s 131.5 metri in 244,9 točkami uspel premik po rezultatski lestvici vse do 6. mesta, kar je lep rezultat ob koncu poletne sezone. "Solidna sezona, brez presežkov. Na treningu sem znal pokazati veliko več. Morda je to dobro, da zdaj stopiš malce s plina, potem pa pozimi pokažeš največ. Danes je bila v prvi seriji bolj groba napaka na mizi, v finalu je bila ta napaka manjša, a sem v drugem delu izgubil hitrost in višino. Za kaj več danes s takimi skoki nisem bil sposoben." Zelo zanesljivo je s 140 metri v finalu in z 283,8 točkami zmagal Rjoju Kobajaši pred zmagovalcem poletne serije, Halvorjem Egnerjem Granerudom, ki je zbral 259,7 točk, tretji je bil še en Norvežan, Forfang, z 254,0 točkami.

"Za nami je zanimiva tekma, končno v polni konkurenci. Kar se tiče samih skokov naših, so bili solidni. Veter je morda igral malce večjo vlogo, kot bi si želeli. Anžetov nastop je bil soliden, v primerjavi z včerajšnjim kvalifikacijskim skokom je naredil manjše napake. Peter in Cene sta v finalu naredila napredek, čestitke tudi Lovru. Žal se Timiju in Tilnu danes ni izšlo. Mogoče malce slabši skoki in razmere. Načeloma pa zadovoljivo, smo zraven, a manjka pika na i," je za uradno spletno stran SZS dejal selektor Robert Hrgota.

V torek skakalce čaka še državno prvenstvo v Kranju, svetovni pokal pa se bo začel v drugi polovici novembra v Nižnem Tagilu.