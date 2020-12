Lanišek najboljši od Slovencev v Nižnem Tagilu na 9. mestu, zmaga Granerudu

Drugo mesto je osvojil Avstrijec Daniel Huber (255,7), tretji pa je bil po rekordu skakalnice v drugi seriji Robert Johansson. Norvežan je s 142,5 metra dolgim skokom na tretje mesto napredoval s 25.

Anže Lanišek, trenutno najbolje uvrščeni slovenski skakalec v svetovnem pokalu, je v drugo skočil 123 metrov in se s 13. mesta prebil med deseterico. Do točk je z 22. mestom prišel tudi Timi Zajc (211,7), ki pa je v drugo precej zdrsnil po lestvici, potem ko je bil po prvi seriji deveti. Dobro je v finalu skočil Bor Pavlovčič (222,9), ki je pridobil 13 mest in končal kot 13. Žiga Jelar (201,4) je zasedel končno 24. mesto. Brez točk pa sta danes v slovenskem taboru ostala Anže Semenič (103,0), ki je bil s 123,5 metra prekratek na 34. mestu, in Peter Prevc(101,0), ki je imel 36. seštevek prve serije, potem ko je pristal pri 116 metrih. Sedmi Slovenec v Nižnem Tagiulu Tilen Bartol je bil zaradi neustrezne opreme diskvalificiran že v petkovih kvalifikacijah.