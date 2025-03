Lanišek najboljši v tretji seriji treninga

Anže Lanišek je prvi dve seriji končal na petem mestu, v tretji pa je bil najboljši s 137,5 metra in 86,9 točke. Domen Prevc je v tretji seriji skočil 135 metrov ter dobil 83,5 točke. Prva dva skoka sta zadostovala za 10. in 17. mesto. Solidno je svoj nastop v tretji seriji opravil tudi Timi Zajc, ki je bil šesti, pred tem pa dvakrat 16. Lovro Kos je bil 14., 29. in 32. Žiga Jančar in Žak Mogel nista skakala.

V prvi seriji je bil med vsemi najboljši Avstrijec Jan Hörl s 135,5 m in 87,0 točke, v drugi pa isti skakalec s 134 m in 85,5 točke. Naslov prvaka brani Zajc.