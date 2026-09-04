Lanišek po karieri razmišlja o trenerski vlogi

Kot se je izkazalo v Zakopanah, vloga Anžeta Laniška na tekmovanju za pokal Tatra ni bila omejena zgolj na podeljevanje priznanj. Dobitnik olimpijske kolajne s tekme mešanih ekip v Predazzu je mlajšim rojakom iz SSK Mengeš, ki so nastopili na tekmovanju, delil tudi dragocene nasvete in svoje bogate izkušnje. Lanišek je tako že pred koncem tekmovalne kariere okusil del trenerskega oziroma mentorskega dela. V prihodnosti bi se namreč rad preizkusil tudi v vlogi trenerja.

"To je prvi korak k trenerski karieri, a v tekmovalnem smislu želim doseči še veliko, zato to še ni konec. Kljub temu sem se tega tedna lotil nekoliko drugače in res sem vesel, da smo lahko ob tako lepem vremenu prišli sem na čudovito in odlično organizirano tekmovanje. Zahvaljujem se Kamilu in ženi Ewi za povabilo in upam, da se bomo sem še vrnili," je povedal 30-letnik.

Dodal je, da bi rad v prihodnosti ostal v smučarskih skokih. "V smučarskih skokih bi rad ostal dejaven kot trener, zlasti pri delu z najmlajšimi. To je področje, ki bi ga v prihodnosti rad raziskal. Zdaj delam prve korake, da vidim, kako to poteka in kakšno je delo v zakulisju. Včasih je lahko precej zahtevno in se razlikuje od tistega, kar vidim kot športnik, zato mi to ponuja povsem drugačen pogled," je Lanišek nadaljeval o trenerskem vidiku.

Po tekmovanju je sledil slavnostni sprejem ob koncu kariere poljskega asa Kamila Stocha, ki sta se ga udeležila tudi njegova velika tekmeca s skakalnic – Nemec Severin Freund in Slovenec Peter Prevc.