Lanišek pred ekipno tekmo: Če bomo vsi pokazali pravi obraz, se lahko zgodi marsikaj

Anže Lanišek je bil na koncu posamične preizkušnje najboljši Slovenec na 12. mestu. Trije skoki so mu dobro uspeli, prva serija petkovega sporeda pa precej manj, kar ga je stalo boljšega rezultata. Občutki so bili zato mešani. "Tri serije so bile zelo dobre, prva je bila katastrofalna. Tam sem pustil dobro uvrstitev. S tem je treba živeti, napake se dogajajo in gremo naprej," je dejal 24-letni Domžalčan.

Želje po dobri uvrstitvi ni skrival."Želel sem si uvrstitev med deset najboljših. Nekaj upanja sem še imel, čeprav sem vedel, da sem celo 30 metrov zadaj. Če se zdaj ne bom boril za pet, šest mest, bom popuščal tudi potem, če se bom kdaj boril za veliki globus. Vidi se, da znam, zmorem in da lahko," je dodal Lanišek.

Mimo današnjih dogodkov tako mediji kot skakalci niso mogli. Takšna stvar vpliva na vse vpletene, a skakalci očitno ostajajo osredotočeni na svoje naloge. Kot v nekakšnem mehurčku mehurčka. Želijo obrniti nov list, prvi pa je povezan z ekipno tekmo. "Pričakujem, da bom spet užival v vseh nastopih, tako kot sem danes v vseh treh poletih. Upam, da bomo vsi pokazali svoj pravi obraz in potem se lahko zgodi marsikaj. Sposobni smo marsičesa, napovedoval pa ne bom ničesar," je zadržano sklenil Lanišek.