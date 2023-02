Lanišek s kvalifikacijsko zmago močno dvignil slovenske apetite

Anže Lanišek je dobre nastope na manjši skakalnici, na kateri brani bronasto kolajno izpred dveh let v Oberstdorfu, kazal že na treningih, v kvalifikacijah pa jih je le še potrdil. Poleg Laniška in Timija Zajca sta se na tekmo uvrstila tudi Žiga Jelar in Lovro Kos s 33. in 34. mestom.