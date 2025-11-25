Svetli način
Lanišek se po drugem mestu ne ustavlja: Gremo dalje!

Falun, 25. 11. 2025 18.42

Smučarski skakalec Anže Lanišek je v švedskem Falunu zaostal le za Avstrijcem Stefanom Kraftom in prvič letos skočil na stopničke. Ostalim Slovencem se ni uspelo uvrstiti v najboljšo deseterico, vseeno pa je trener Robert Hrgota dan ocenil za uspešnega.

Anže Lanišek je odlično nastopil že v prvi seriji, ko je bil uspešnješi od njega le Stefan Kraft. Avstrijec je tudi v drugi seriji ohranil prednost pred Laniškom, se pa je 29-letnik v Falunu razveselil drugega mesta in prvič letos stopil na stopničke.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Profimedia

"Lep dan. Vsi skoki so bili na visokem nivoju. Super, stopničke. Gremo dalje!" je dejal v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije.

Domen Prevc tokrat ni bil pri samem vrhu tako kot v Lillehammerju. Po 17. mestu v prvi seriji je uspel v drugi popraviti vtis in dan sklenil kot 13.

"Evo, še en dan je za nami. Predvsem sem vesel, da sem uspešno nadaljeval dan in stopnjeval formo, zlasti po kvalifikacijskem skoku, da sem se po njem pobral in solidno zaključil dan," je povedal za SZS.

Z dnevom je bil zadovoljen tudi glavni trener Robert Hrgota. "Seveda tekmo ocenjujem kot odlično, odlično skakanje Anžeta, odlično drugo mesto. Res je malo manjkalo za zmago, mogoče je bila razlika po prvi seriji prevelika, ampak prikazal je odličen drug skok in mislim, da lahko Anže samozavestno nadaljuje tudi na večji napravi," je pospremil druge letošnje slovenske stopničke.

Pohvalil je tudi Domna Prevca, sploh njegov drugi skok, več pa bi si želel od Timija Zajca. "Timi mogoče malo slabše, ampak razlike so res majhne, na tej skakalnici se pozna vsaka napaka," je dejal Hrgota in čestital tudi Roku Oblaku za prve točke svetovnega pokala. "Skakal je dobro, prve točke so bile res le vprašanje časa."

V sredo skakalce čaka nova tekma, tokrat pa se bodo preizkusili na večji skakalnici. "Za jutri si želimo, da se nekateri fantje še malo hitreje navadijo na večjo napravo in da nadaljujemo v tem ritmu."

