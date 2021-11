Lanišek se veseli konkurence znotraj ekipe

S petkovimi kvalifikacijami ob 16.30 se bo v ruskem Nižnjem Tagilu začel tekmovalni spored sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Najboljši Slovenec v pretekli sezoni Anže Lanišek iz leta v leto napreduje in je postal prva violina v reprezentanci A. V tem pogledu je konkurenca znotraj ekipe še toliko bolj dobrodošla.

Po zadnjih treningih je bil, kar se tiče ekipne moči in lastnih skokov, 25-letni Domžalčan zadovoljen. Tako kot glavni trener Robert Hrgota je tudi sam pohvalil predvsem Timija Zajca, Ceneta Prevca in Lovra Kosa, s katerimi bo ob Tilnu Bartolu in Domnu Prevcu del slovenske šesterice za prvi posamični tekmi sezone blizu virtualne meje med Evropo in Azijo.

icon-expand Anže Lanišek je med drugimi pohvalil tudi Ceneta Prevca.

Določene stvari bi lahko bolje speljal "Moram reči, da sem kar zadovoljen. Sem pa imel znotraj ekipe dovolj primerjave. Timi je zelo dobro skakal v zadnjem času, tudi Cene in Lovro, kar sem sam videl. Primerjave je bilo več kot dovolj, tudi glede rampe (naletnih mest) sem kar zadovoljen," je v značilnem mirnem slogu v pogovoru z novinarji pred odhodom v Rusijo razlagal Lanišek. Vseeno je vedno dovolj prostora za napredek, pravi. "So določene stvari, ki bi jih lahko bolje speljal. Je pa tudi v redu, da je prišel kak slab teden, ko sem zganjal paniko, ker si nisem dovolj zaupal. Vse je treba poskusiti. Očitno ne morem vsega mirno speljati," je dejal lani deveti skakalec sezone.

icon-expand Anže Lanišek je minulo sezoni končal kot deveti skakalec v skupnem seštevku. FOTO: Luka Kotnik

Nove sezone se zelo veseli tudi zaradi občutka, da je zima dejansko pred vrati in se z njo začenja lov na čim boljše uvrstitve. "V bistvu se veselim vsega. Še posebej tega, da grem na sneg. To, da je občutek zime, je zame nekaj najboljšega. Tudi po koncu lanske sezone sem šel še na sneg smučat, turno ali navadno. Takrat se še posebej sprostim," je še omenil 25-letnik. Želim sproščeno opraviti svoje skoke Njegova posebna želja za to sezono je, da bi bil manj samokritičen, saj da to prinaša preveč dodatnega stresa. Kar se tiče poškodbe hrbta, ki ga je ovirala v lanski sezoni, je našel povezavo prav zaradi takšnega pristopa do skakanja. "Hrbet je v redu, v zadnjem obdobju nisem imel nobenih težav. Videl sem, da če sem preveč agresiven sam do sebe, samokritičen in želim preveč, me ta stvar začne ustavljati. Dobro je, da imam zavoro, varovalko, da točno vem, kdaj se ustaviti, stopiti korak nazaj in iti nazaj k osnovam," je poudaril najboljši slovenski skakalec minule zime in tega poletja (peti v skupnem seštevku).

icon-expand Anže Lanišek FOTO: Luka Kotnik

S čim pa bi bil zadovoljen za uvod v letošnje tekmovalno obdobje? "S tem, da ne bom kompliciral, da bom prišel gor in se ne bom obremenjeval s tem, kako bom počepnil ali obrnil roke. Želim sproščeno opraviti svoje skoke. Pritiska rezultata ni. Ne čutim, da bi kar koli želel ali moral. Grem sproščeno poiskat svoje skoke. Če bodo, bodo, če ne, ne. Vedeti moramo, da začetek sezone ne pokaže vedno resničnega stanja," je dodal 25-letni očka in od lanskega poletja tudi mož življenjski sopotnici Nastji. Preizkusil tudi vetrovnik Med obema zimama je s kolegi v reprezentanci prvič preizkusil vetrovnik na Švedskem in bil pozitiven glede njegovih učinkov. "Tako bom rekel, večkrat bo treba iti. Zase vem, da ko sem prišel na prvi trening po vetrovniku, sem začutil to, kar sem čutil v vetrovniku. To je bil ta plus. Moramo pa vedeti, da ko nekaj tam naštudiraš, tega na skakalnici ne smeš početi na silo, to moraš spraviti v podzavest in potem vse pride samodejno. Se pa je čutila določena razlika in verjamem, da je še prisotna. Tuje ekipe se tega kar poslužujejo in nekaj na tem že mora biti," je še dodal Lanišek.

icon-expand Anže Lanišek