Anže Lanišek je sobotni zmagi v Engelbergu dodal še tretje mesto na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev. Zmagal je vodilni v skupnem seštevku Poljak Dawid Kubacki. Med dobitnike točk so se uvrstili še štirje Slovenci, kar trije so se prebili med najboljših petnajst. Lovro Kos je bil 11., Žiga Jelar 13., Peter Prevc 14. in Domen Prevc 30. Brez finala je ostal Timi Zajc, ki je zasedel 33. mesto.

icon-expand Anže Lanišek FOTO: AP