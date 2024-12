Lanišek šesti v kvalifikacijah Engelberga, na tekmo vseh pet Slovencev

Dež, sneg in veter so spremljali dopoldansko kvalifikacijsko serijo pred drugo tekmo svetovnega pokala v Engelbergu. Anže Lanišek je v kvalifikacijah, ki so trajale eno uro in pol skočil 126.5 metrov in je s 113,4 točkami zasedel 6. mesto. S 122 metri in 106,1 točkami je brez težav znova na tekmo skočil tudi Lovro Kos na 15. mestu. Domen Prevc je pristal pri 117.5 metrih in je s 95,2 točkami zasedel 33. mesto, Timi Zajc je skočil 109 metrov in je končal na 47. mestu, na prvo tekmo v tej sezoni pa se je prebil tudi Žiga Jelar s 114 metri mesto za Zajcem. Vsi Slovenci so se tako uvrstili na tekmo.

Kvalifikacijsko serijo je s 134 metri in 123,3 točkami dobil Maximilian Ortner pred rojakom Stefanom Kraftom, ki je skočil 126.5 metrov in je zbral 120,4 točk, tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang s 126 metri in 119,9 točkami.

Prva serija tekme skakalk v Engelbergu prestavljena

Prva serija druge tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk v Engelbergu je zaradi sneženja prestavljena na 12.30, so sporočili organizatorji. Na startni listi je tudi sobotna zmagovalka Nika Prevc.

Od Slovenk bodo nastopile še Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek.