Lanišek za slovo od sezone slavil še na ekshibicijski tekmi

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek se od sezone 2024/25 poslavlja z zmago na revialni tekmi v Zakopanah. Slovenski as je bil član ekipe nemškega kapetana Martina Schmitta, ki je na tekmi, kjer odločala natančnost in ne kakovost, po napetem boju premagala štiri preostale ekipe, v katerih sta bila tudi Timi Zajc in Domen Prevc.