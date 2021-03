Lanišek si zdravi hrbet, Peter Prevc in Zajc na celinski pokal

Ta čas se sicer bolj kot sklepnemu delu sezone posveča rehabilitaciji po poškodbi hrbta, ki se vleče že vse od poletja in mu je vnovič ponagajala tudi sredi nastopov v Oberstdorfu, ko je na veliki skakalnici lahko tekmoval zgolj s pomočjo dveh protibolečinskih injekcij, a tudi tam vseeno pristal povsem blizu kolajne, na petem mestu. "Kot kaže, za sanacijo poškodbe v bistvu ne bom potreboval toliko časa, kot sem sam pričakoval. Danes sem že opravil trening po prilagojenem programu. Ne bo potrebnega dosti časa, da se to sanira, ampak še vedno je treba iti počasi, korak za korakom, da ne prehitevamo dogodkov," je glede težav z bolečinami v hrbtu povedal Lanišek.

"Vidim, da sem na pravi poti, da gre, ampak nočem še delati nobenih zaključkov, saj nas do konca sezone čaka še en vikend v Planici in do takrat je treba ostati zbran," je poudaril Lanišek ter dodal, da ima tudi za konec sezone pod Poncami enake cilje kot pred sezono.

Kot je dejal, je bil pred leti zelo zaletav in je imel velikokrat težave s svojim egom, nato pa se je odločil za temeljite spremembe. "V preteklosti sem imel veliko težav s svojim egom, velikokrat sem bil jezikav, kar ni bilo najbolj primerno. Vsako leto se trudim biti boljši, boljši kot športnik in kot človek. Po padcu v Kuusamu pa sem uvidel, da bo treba spremeniti obnašanje in odnos do dela," je razmišljal Lanišek.

"Zdaj sem kolajno že dodobra prespal. Vidim, da je že dolgo časa minilo od takrat, ko sem se odločil za korenite spremembe pri delu, treningih in obnašanju, in po petih, šestih letih dela zdaj prihajajo tudi rezultati. Tega sem zelo vesel," je na novinarski konferenci dobitnikov odličij s SP dejal 24-letni skakalec.

Čaka na magnetno resonanco

Dodal je, da ta čas še ne ve, za kako resno poškodbo sploh gre, čeprav se mu v valovih vleče že od poletja. "V bistvu še ne vem, kako resna je stvar, saj čakam še na magnetno resonanco, ki jo bom predvidoma opravil ta teden. Bomo videli. Letos se je to resneje pojavilo že decembra, tudi prej, v pripravljalnem obdobju sem imel težave (junija oziroma julija), ampak smo za zdaj to kar dobro rešili," je pojasnil Domžalčan in potrdil, da bo po sezoni čas za resnejšo obravnavo. "Zdaj smo to delali na kratek rok, po koncu sezone pa bo definitivno treba bolje preučiti, od kod izvira ta težava, in jo res skušati rešiti stoodstotno,"se zaveda Lanišek.

Medtem pa je selektorRobert Hrgotapovedal, da je sam vesel kolajne s SP, vendar pa ima ta zanj vseeno grenak priokus. "Prvi cilj je bil s kolajno dosežen, grenak priokus pa ostaja; zdi se mi, da sta nam še dve kolajni ušli iz rok. Tako da nam ostajajo veliki cilji za Planico in prihodnjo olimpijsko sezono," je dejal glavni trener in povedal, da bodo do finala sezone v Planici, ki bo potekal med 25. in 28. marcem, trije A-reprezentanti v sklopu priprav odšli na tekme celinskega pokala.

V Zakopanah bodo tako konec tedna nastopili tudi Peter Prevc, ki je tekmoval tudi v Oberstdorfu, povratnik v ekipo Timi Zajc terTilen Bartol, je razkril Hrgota. "Sploh za Petra je pomembno, da pride v tekmovalni ritem. Raven njegovih skokov je visoka, manjkajo pa mu tekme," je pojasnil trener.