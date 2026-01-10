Naslovnica
Zimski športi

Lanišek in Zajc po prvi seriji na drugem mestu

Zakopane, 10. 01. 2026 16.49 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Anže Lanišek

Smučarski skakalci so se po novoletni turneji preselili na Poljsko. V Zakopanah pravkar poteka superekipna tekma dvojic, na kateri nastopata tudi Anže Lanišek in Timi Zajc. Po prvi od treh serij Slovenca zasedata drugo mesto, prva sta Avstrijca Jan Hoerl in Stephan Embacher, ki imata več kot 20 točk prednosti.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: AP

Timi Zajc v prvem skoku ni navdušil, pristal je pri 128,5 metra in zasedel šesto mesto, za Avstrijcem Janom Hoerlom pa zaostal 23,1 točke. Precej bolje se je izkazal Anže Lanišek, ki je s skokom, dolgim 134,5 metra, Slovenijo zavihtel na drugo mesto. Tudi po skoku Stephana Embacherja pa sta na prvem mestu ostala Avstrijca, ki sta imela po prvi seriji 21,1 točke prednosti.

Lanišek tretji na kvalifikacijah

Smučarske skakalce v nedeljo čaka še posamična tekma, nastop na njej so si zagotovili vsi slovenski predstavniki.

Najbolj prepričljiv je bil Lanišek, ki je v kvalifikacijskem skoku pristal pri 132 metrih in si z Maximilianom Ortnerjem delil tretje mesto. Za zmagovalcem Manuelom Fettnerjem je zaostal za točno tri točke, na drugo mesto pa se je vrinil Jan Hoerl.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: AP

Zajc je zasedel sedmo mesto, vodilni v skupnem seštevku Domen Prevc pa je zasedel deseto mesto in ker je bil šele tretji Slovenec, je ostal brez nastopa na tekmi dvojic.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Na tekmo sta se uvrstila še Žak Mogel (32. mesto) in Rok Oblak (45. mesto).

skoki domen prevc anže lanišek timi zajc zakopane superekipna tekma

Slovenske biatlonke sedme v Oberhofu

KOMENTARJI2

zmerni pesimist
10. 01. 2026 16.38
Mogoče pa želi malo počivat
Odgovori
0 0
lakala28
10. 01. 2026 16.16
A so zajcu na kombinezon tkanino za gate došili, da ni bil diskvalificiran, ali to še šparajo, če bo boljši kot 20.?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
