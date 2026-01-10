Lanišek in Zajc po prvi seriji na drugem mestu

Timi Zajc v prvem skoku ni navdušil, pristal je pri 128,5 metra in zasedel šesto mesto, za Avstrijcem Janom Hoerlom pa zaostal 23,1 točke. Precej bolje se je izkazal Anže Lanišek , ki je s skokom, dolgim 134,5 metra, Slovenijo zavihtel na drugo mesto. Tudi po skoku Stephana Embacherja pa sta na prvem mestu ostala Avstrijca, ki sta imela po prvi seriji 21,1 točke prednosti.

Smučarske skakalce v nedeljo čaka še posamična tekma, nastop na njej so si zagotovili vsi slovenski predstavniki.

Najbolj prepričljiv je bil Lanišek, ki je v kvalifikacijskem skoku pristal pri 132 metrih in si z Maximilianom Ortnerjem delil tretje mesto. Za zmagovalcem Manuelom Fettnerjem je zaostal za točno tri točke, na drugo mesto pa se je vrinil Jan Hoerl.