Lanišek tretji v kvalifikacijah v Innsbrucku

Poljak Dawid Kubacki je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo novoletne turneje v svetovnem pokalu smučarskih skokov v avstrijskem Innsbrucku. Na tekmo se je uvrstilo vseh šest Slovencev, najboljši med njimi pa je bil Anže Lanišek na tretjem mestu. Lanišek, drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala in četrtouvrščeni na turneji, je skočil 121 m in znova vložil kandidaturo za visoka mesta ter boj za stopničke v skupnem seštevku turneje. Kvalifikacije je na drugem mestu sklenil še en Poljak Kamil Stoch. Vodilni na turneji, Norvežan Halvor Egner Granerud, je bil šele 13. Dobro sta se odrezala tudi Peter Prevc in Lovro Kos, ki sta zasedla osmo oziroma deveto mesto.

Žiga Jelar je v kvalifikacijah zasedel 17. mesto, Timi Zajc je bil 25., Domen Prevc pa se je na tekmo uvrstil s 34. izidom. Izidi pomenijo, da se bo Lanišek v prvi seriji pomeril z Američanom Erikom Belshawom. Peter Prevc bo skakal proti Turku Muhammedu Aliju Bedirju, Lovro Kos pa proti Japoncu Džunširu Kobajašiju. Jelarja čaka obračun proti domačinu Clemensu Leitnerju, Zajc bo tretjo tekmo odprl v paru z Japoncem Rjojujem Kobajašijem, medtem ko Domna Prevca čaka dvoboj z Nemcem Stephanom Leyhejem. Tretja tekma turneje, na kateri v skupnem seštevku zanesljivo za skoraj 30 točk vodi Halvor Egner Granerud, bo na sporedu v sredo. Po Innsbrucku bo v petek še zadnja tekma v Bischofshofnu. Dan prej bodo kvalifikacije.