Prevc: Pomembno je, da je Lanišek v formi, saj to pomiri celotno ekipo

"Seveda so naša želja orli in zmage, toda trenutno smo zadovoljni, da imamo Anžeta Laniška in Petra Prevca, ki imata dobre skoke. Želim si, da bi dobro delali telemarke, veliko točk smo izgubili pri doskokih, ter da bi v Bischofshofnu Lanišek ohranil dobro formo, Peter Prevc pa jo nekoliko dvignil v obeh serijah. Da ne bi imel dobrega skoka le v eni ter bi s tem z 11. mesta na turneji skupno prišel med deseterico," je cilje na spletni novinarski konferenci izpostavil glavni slovenski trener Robert Hrgota. Dodal je: "Cene Prevc je 18. po treh tekmah in se lahko povzpne med petnajsterico. Če bi bili trije med prvih 15, bi bilo to odlično." Lanišek je imel kar dvakrat slabe pristanke ob velikih daljavah. "Ne glede na napake uživam na tekmah, veliko pomeni, ko daleč skočiš. Jezen sem bil že v Oberstdorfu, v Garmisch-Partenkirchnu pa sem začutil tudi strah pred uspehom. Potem mi je v Innsbrucku steklo ter se mi je odvalil velik kamen od srca," se je spomnil Lanišek. "Še naprej bom skakal od skoka do skoka, kar sem si zastavil že pred sezono. Uspešnega pristopa ne bom spreminjal do konca sezone. Do vrha, čeprav ni videti daleč, pa je še dolga pot, veliko učenja," je menil Lanišek in izrazil upanje, da bo čim prej na vrh tudi prišel. Poljak Kamil Stoch je po nedeljski zmagi v Innsbrucku na dobri poti, da še tretjič osvoji zlatega orla. Lanišek za njim zaostaja za 39,5 točke, slabih 20 točk pa za tretjim mestom, ki ga drži Norvežan Halvor Egner Granerud, vodilni v pokalu. "Stoch in njegov rojak Dawid Kubackise bosta letos 'udarila' za orla," je ocenil Lanišek. Stoch pa ima kar lepo prednost, Kubacki za njim zaostaja za 15,2 točke. Tudi Peter Prevc je v rokah že držal zlatega orla, in sicer v sezoni 2015/16, ko je osvojil tudi veliki kristalni globus. "Lepe spomine imam na Bischofshofen, tam sem velikokrat že dobro skočil in upam, da bo tako tudi v naslednjih dneh. Ne smem pa preveč prehitevati, da ne bi ostal brez finala. Pomembno je tudi, da je Lanišek v dobri formi, to pomiri celotno ekipo," je ocenil najstarejši od bratov Prevc. Poleg Laniška so od Slovencev v finalu v Innsbrucku nastopili le še trije Prevci. "Doslej sem imel v eni sezoni na novoletni turneji največ šest skokov, to sem že dosegel, kar bo več, bo le še dodatek. A še vedno nisem prenesel skokov s treningov tudi na tekme," je omenil Cene, Domen pa si želi, da bi čim prej imel dobra skoka v obeh serijah.