Lanišek: V novo sezono grem lahko s svežo energijo

"Za novo sezono se ukvarjam s finimi nastavitvami, vedno sam pri sebi iščeš, kaj lahko izboljšaš. Veliko poudarka pa je seveda na psihološki pripravi," je na predstavitvi smučarskih reprezentanc o poletnem delu priprav povedal Lanišek. Kot je dodal, ga zadnja olimpijska izkušnja iz Pekinga 2022 - ko je bil pred in po igrah v izvrstni formi, eden od favoritov, na igrah pa se mu ni razpletlo po željah - ne preganja več.
"Zdi se mi, da me to ne preganja več, da sem vse skupaj nekako dal čez že takrat, da sem dobro obdelal stvari, ki so se zgodile. Takrat je bila to zame povsem nova izkušnja in menim, da smo se tako jaz kot vsi okoli mene iz nje nekaj naučili. Lahko gremo s svežo energijo v novo sezono," meni 29-letni skakalec, ki ga je tudi selektor Robert Hrgota v ekipi izpostavil kot tistega, ki je ta čas najbolje pripravljen.
Do konca poletne sezone ga čakata še tekmi v Hinzebachu in Klingenthalu, za tem je le še slab mesec dni do uvodnih tekem sezone v Lillehammerju. Ponavadi so imeli skakalci po poletju dva meseca premora, tako da so priprave, kot je razkril, temu primerno prilagojene.
"Nekaj je gotovo drugače, seveda ni vse tako, kot smo delali lani. Tak čas smo bili ponavadi že konec s poletno sezono. Vendar moram reči, da sem sam pristaš hibridnih tekem in s tem nimam težav. Letos se nam je časovno vse skupaj malo zamaknilo, tako da bomo videli, kako bo. Na koncu je zima vedno tista, ki šteje. Naslanjati se na neke rezultate s poletja nima smisla."
Kot pravi, se mu zdi, da je trenutno dobro pripravljen. "Lahko samo povem moje trenutno občutje, ki je zelo dobro. Dobro se počutim v svoji koži in to je tisto kar pri meni šteje. Kako sem pripravljen v primerjavi z lansko sezono, pa zelo težko povem oziroma nerad primerjam."
Glede prilagajanja na drese in opremo pragmatično poudarja, da so pravila, kakršna so, in da jih je treba upoštevati. "Vedno so kakšne novosti, spremembe. Te so del naših priprav. Na to se moramo privaditi ... Poletje ni bilo ravno najbolj enostavno glede tega, ampak ni pa bilo nobene krize," je o tem povedal Lanišek in dodal, da so občutki v zraku zaradi teh sprememb nekoliko drugačni.
Odkar je Peter Prevc v reprezentanci zadolžen za most med skakalci in proizvajalci, Lanišek pravi, da je precej manj vpet v izdelavo krojev ali dresov, kot je bil prej. "Manj imamo teh nalog, prej je bila lahko zaradi tega glava utrujena. Zdi se mi, da imamo zdaj dovolj ljudi, ki so v to vpeti in točno vedo, kaj delajo."
Po olimpijski generalki v Predazzu je povedal, da sta obe skakalnici takšni, kot so vse sodobnejše zadnja leta. Tudi pravila so takšna, da ni veliko manevrskega prostora. "Miza niti ni bila problem, temveč bolj parabola leta. Že samo zaradi višje nadmorske višine je termika drugačna. Skakalnica je zelo podobna, kot je bila Planica pred popravki. Sam sem prepričan, da bo na olimpijskih igrah to dobro delovalo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.