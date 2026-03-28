Prevc se je komaj rešil ob ponesrečenem poletu v poskusni seriji

Domen Prevc je v petek na uvodni tekmi skakalcev slavil 14. zmago v sezoni, Anže Lanišek je bil sedmi, Timi Zajc pa 19. To je bila že znana trojica za današnji moštveni obračun, mesto pa si je priboril še Rok Oblak .

Lanišek je v poskusni seriji poletel 227,5 m, Zajc 211,5 m, Oblak pa 195 m. Veliko težav je imel Prevc, ki se je po skoku komaj ujel in pristal pri 80 m. Ob tem je vsem v Planici zastal dih, ob varnem doskoku slovenskega šampiona pa so si vsi oddahnili.

Moški ekipni tekmi sledi še zadnja ženska tekma sezone. Nika Prevc ima po petkovem svetovnem rekordu - 242,5 metra - željo nizati nove dolge polete. Poleg nje bo na zgodovinski premierni tekmi skakalk nastopila še Nika Vodan.