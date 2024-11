Lanišek: Veselim se sezone, pričakujem dobre in dolge skoke

Kot je dodal, je ta čas res dobro pripravljen. "Moram reči, da gre res vse v redu in po načrtih. Na vsaki novi skakalnici, na katero smo prišli trenirat, sem se dobro znašel in nisem imel nobenih težav. Lahko sem normalno delal, kot je treba, ni se mi bilo treba posebej prilagajati dlje časa ali pa ves trening. V enem, dveh skokih sem našel pravi občutek, da sem se s tem lahko potem naprej igral."

"Res sem zadovoljen, naredil sem vse, kar sem želel, posebej sem se posvetil kakovostnim skokom, manj količinskim ponovitvam. To smo opravili že čez poletje, zdaj sem se že poskušal spraviti v tekmovalni ritem in čim prej najti prave skoke. To zadnja leta poudarjam ves čas – konstanta je tista, ki me zanima," je na pohvalo selektorja odvrnil Lanišek.

Do prvih tekem je še teden dni, vendar Lanišek pravi, da tokrat ne bo težko počakati na sicer težko pričakovan uvod v zimo. "Ne, ne bo težko, ker mi enostavno lepo gre, ujeli smo pravi ritem."

Kot vsako sezono si je tudi tokrat postavil osebne cilje, ki jih konkretno ni želel razkriti. "Seveda grem na vsako tekmo s ciljem, z nekim namenom, da sem vsakič boljši. Cilj ne sme biti samo rezultatski, ampak enostavno tudi to, da si kdaj tudi s kakšno malenkostjo zadovoljen, ki jo dobro oddelaš. V tem vidim največ zadovoljstva in užitka. Rezultat je potem samo posledica vsega tega, kar skupaj spravim ali pa 'spacam'."

Od uvodnih dveh postaj sezone ne pričakuje veliko, poudarja: "Pričakujem to, da se spustim dol z zaletišča in naredim tisto, kar najbolje znam. Da skočim dobro, skočim daleč in uživam v skokih. Kaj bo to rezultatsko prineslo, ne vem, ker bo šele tekma pokazala pravo sliko."

"Veselim se sezone. Sam začetek je in hkrati ni tako pomemben. Dobro je, da zagrizeš v tekmo in prebiješ led. Se pa sezona vsekakor ne odloča na prvih tekmah. Lani sem na prve stopničke čakal do novega leta, letos bi rad prej pokazal dobre nastope," je še dejal Lanišek, ki bo skušal najboljše skoke v sezoni pokazati na svetovnem prvenstvu v Trondheimu.