Lanišek zapravil vodstvo iz prve serije in končal na četrtem mestu

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zanesljivo vodil po prvi seriji svetovnega pokala v Zakopanah, a je prednost zapravil in tekmo končal na četrtem mestu. Do zmage je prišel Avstrijec Daniel Tschofenig, Slovenca pa sta prehitela še Norvežan Johann Andre Forfangom in Avstrijec Jan Hoerl.