Paschke do četrte letošnje zmage, Zajc v finalu splezal na peto mesto

Nemški smučarski skakalec Pius Paschke je v Titisee-Neustadtu prišel do četrte letošnje zmage. S skokom, dolgim 138 metrov, je za več kot šest točk ugnal najbližjega zasledovalca Švicarja Gregorja Deschwandna, na tretje mesto pa se je z odličnim finalnim skokom prebil Avstrijec Daniel Tschofenig. Za dobro voljo v slovenskem taboru sta poskrbela Timi Zajc in Anže Lanišek. Oba sta se uvrstila v deseterico, Zajc je bil peti, Lanišek pa deseti.

Letos izjemni Pius Paschke je vodil že po prvi seriji, imel je 3,8 točke prednosti pred drugouvrščenim Gregorjem Deschwandnom, tretji je bil Andreas Wellinger. Prva serija se za Slovence ni začela najbolje. Domen Prevc je sicer pristal pri 129,5 metra vendar pri tem prekrižal smuči in grdo padel. 25-letnik se je takoj pobral in sam odkorakal iz doskočišča. Kot so sporočili iz njegovega tabora, se pri padcu ni resneje poškodoval. Je pa zaradi nizkih ocen jasno ostal brez možnosti za uvrstitev v finale, končal je na 44. mestu. Grenak priokus po padcu Prevca je popravil Timi Zajc, ki se je z lepim skokim, dolgim 135,5 metra zavihtel na drugo mesto, zaostal je le za takrat vodilnim Halvorjem Egnerjem Granerudom. Takoj za njim je nastopil še zadnji Slovenec Anže Lanišek. Bil je nekoliko krajši od Zajca in pristal pri 133,5 metra, uvrstil se je na peto mesto. Oba sta do konca serije izgubila sedem mest, Zajc je bil deveti, Lanišek pa dvanajsti.

Timi Zajc FOTO: Profimedia icon-expand

Zajc v drugi seriji pridobil štiri mesta V drugem skoku je Lanišek v zahtevnih razmerah doskočil pri 131,5 metra in zasedel drugo mesto. Še bolje pa se je v finalni seriji odrezal Zajc, s skokom, dolgim kar 139 metrov, je zanesljivo prevzel vodstvo. Prvi, ki je uspel preseči njegov dosežek, je bil peti po prvi seriji Daniel Tschofenig. Zajc je tekmo končal na petem mestu in s tem izenačil najboljši rezultat sezone, medtem ko je Avstrijcu po neprepričljivi predstavi Jana Hoerla in Wellinger uspel preboj na stopničke.

Pius Paschke FOTO: AP icon-expand

Kot zadnja sta skočila Deschwanden in Paschke. Švicar je z odličnim skokom prevzel vodstvo pred Tschofenigom in pogledoval proti zmagi, a je po prvi seriji vodilni Nemec na domači skakalnici potrdil premoč, ki jo kaže v letošnji sezoni. Pristal je pri 138 metrih in prišel do četrte letošnje zmage, s tem pa še povečal prednost v skupnem seštevku.

Anže Lanišek v kvalifikacijah pred posamično tekmo zasedel drugo mesto FOTO: Profimedia icon-expand