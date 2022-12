Lanišek z lepimi možnostmi, da stopi ob bok Peterki in Prevcu

Po mnenju stavnic ima od njega več možnosti za končno slavje le trenutno vodilni v skupnem seštevku Dawid Kubacki , ki je turnejo dobil v sezoni 2019/2020. Kvota na zmago Poljaka znaša 1,9, medtem ko je na Laniška 3,5. Kot pravijo stavnice, imata realne možnosti za zmago v skupnem seštevku štirih skakalnic še Norvežan Halvor Egner Granerud (kvota 6) in Avstrijec Stefan Kraft (kvota 8), vsi ostali so daleč zadaj.

Turnejo so prvič priredili davnega leta 1953, ko je slavil Avstrijec Sepp Bradl . Doslej sta na njej vso konkurenco pokorila tudi dva Slovenca, in sicer Primož Peterka v sezoni 1996/1997, leta 2016 pa je zmago slavil Peter Prevc , ki je zmagal na treh od štirih tekmah. Odtlej slovenski predstavniki niso bili več blizu odru za zmagovalce, a letos bo, če sklepamo po uvodu v sezono, drugače. Anže Lanišek je slavil že trikrat, skupno pa je na osmih preizkušnjah kar šestkrat stal na odru za zmagovalce.

Prvo slovensko zmago na tekmi novoletne turneje smo sicer videli v sezoni 1986/1987, ko je bil v Innsburcku najboljši Primož Ulaga, tedaj še pod jugoslovansko zastavo. Peterka je v svoji šampionski sezoni dobil preizkušnjo v Garmisch-Partenkirchnu. Na istem prizorišču je bil znova najboljši v sezoni 2002/2003, naslednje leto pa je Ulagov dosežek v Innsbrucku ponovil Peter Žonta. Zmaga Petra Prevca na zadnji tekmi zmagovite turneje 2015/2016 v Bischofshofnu je bila zadnja za slovenske predstavnike.

Doslej so trije skakalci v eni izvedbi dobili vse štiri preizkušnje. Nemcu Svenu Hannawaldu je to uspelo v sezoni 2001/2002, potem pa sta ta dosežek zaporedoma ponovila Poljak Kamil Stoch (2017/2018) in Japonec Rjoju Kobajaši (2018/2019), ki je bil najboljši tudi v prejšnji sezoni.

Največ zlatih orlov je zbral Janne Ahonen, in sicer pet med letoma 1999 in 2008. Legendarni Finec je do svoje četrte zmage prišel v sezoni 2005/2006, ko se je edinkrat doslej zgodilo, da sta si zmago razdelila dva skakalca. Isti izkupiček točk je takrat zbral še Čeh Jakub Janda. V konkurenci držav imamo na vrhu kar tri države, avstrijski, finski in nemški skakalci so svojim navijačem doslej priskakali po 16 zmag. Češka se lahko – tako kot Slovenija – pohvali z dvema zmagama.