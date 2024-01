Lanišek z rekordom do zmage v kvalifikacijah

Anže Lanišek nadaljuje z zbiranjem kvalifikacijskih zmag v tej sezoni. V Wisli je danes opravil novi sijajen skok, dolg 134,5 metra, in je s 148,4 točke za kar 8,3 točke premagal vse konkurente. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger s 130,5 metra in 140,1 točke, odličen, tretji, pa še en Slovenec Lovro Kos, ki je s 128,5 metra zbral 137,2 točke. Timi Zajc se je na nedeljsko posamično tekmo uvrstil s 23. rezultatom, skočil je 121,5 metra in zbral točno 120 točk, Peter Prevc je bil 31. s 122 metri in 116 točkami. Žal se na tekmo zaradi diskvalifikacije, čeprav je pristal pri 115,5 metra, kar bi zadoščalo za uvrstitev na tekmo, ni uvrstil Žak Mogel. V seštevku poljske turneje ima Slovenija po prvem dnevu 12,1 točke prednosti pred Avstrijo, tretja Nemčija zaostaja 15,4 točke. Na jutrišnji tekmi parov bosta za Slovenijo skakala Lanišek in Kos.

Naši skakalci so bili že ob prvem stiku z veliko skakalnico v Wisli dobro razpoloženi. Kos je s 128 in 132 metri imel dvakrat tretjo oceno serije, Lanišek s 123 ter 130,5 metra šesto in drugo oceno serije, Peter s 127,5 in 128 metri deveto in 13. oceno serije, Zajc s 122 in 124,5 metra 12. in 14. oceno ter Mogel s 122,5 in 123,5 metra 31. in 32. oceno serije. V prvi je bil s 125,5 metra najboljši Avstrijec Manuel Fettner, v drugi pa prvič v karieri mladi Američan Tate Frantz, ki je skočil 132,5 metra.